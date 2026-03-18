Галина Калюк, директорка служби маркетингу та продажів компанії «Мономах»: «Зараз історично важливий момент для просування брендів Made in Ukraine»

В інтерв’ю «ТОП-100» експертка зі створення та просування брендів, директорка служби маркетингу та продажів компанії «Мономах» Галина Калюк розповідає про перспективи українських торговельних марок на зовнішніх ринках, складові сильного бренду та важливість формування репутації СЕО

Наскільки важливою зараз є роль персонального бренду СЕО та/або власника компанії для розвитку бізнесу?

Сьогодні роль персонального бренду СЕО або власника компанії стала стратегічною. Ринок змінився: споживачі довіряють не лише продукту, а й людям, які стоять за ним. Особливо у періоди турбулентності — пандемії, війни, економічних змін — саме лідер стає точкою стабільності та носієм цінностей бренду. Персональний бренд — це не про публічність заради публічності. Це про відповідальність, експертизу і позицію. Коли СЕО або власник компанії відкрито говорить про бачення, стратегію, виклики та цінності, це формує довіру як всередині команди, так і серед партнерів та клієнтів. У міжнародному контексті це ще й фактор репутації країни, адже українські бренди сьогодні представляють не лише бізнес, а й українську експертність у світі. Для мене персональний бренд — це продовження професійної ролі. Це можливість ділитися досвідом розвитку бренду, трансформації ринку, міжнародного масштабування. Це про лідерство з цінностями та системне мислення. У сучасному світі бренд компанії та бренд лідера підсилюють одне одного. Коли між ними є узгодженість, з’являється довгострокова довіра, а саме вона є основою сталого розвитку бізнесу.

Чи вдалий наразі час для просування брендів Made in Ukraine на зовнішніх ринках? Яких помилок варто уникати на шляху просування українських торговельних марок у ЄС чи США?

Українські бренди доволі впевнено завойовують світовий ринок у різних сферах. Наша компанія впевнена, що зараз справді історично важливий момент для просування таких брендів. Саме Made in Ukraine в умовах сьогодення асоціюється із стійкістю, сміливістю та ціннісною пропозицією для споживача. Звісно, що цього іноді може бути недостатньо для ринків ЄС чи США. Іноземний споживач обирає не з міркувань солідарності та благодійності щодо наших виробників, а з міркувань якості та конкурентної переваги продукту. Справедливо також зазначити, що товари Made in Ukraine не є дуже поширеними та загальнодоступними для придбання на закордонних ринках. Для просування українських торговельних марок потрібна чітка диференційована продуктова стратегія, стійкі гарантії якості продукції, цінові переваги та зрозуміле позиціонування.

Українським виробникам не варто недооцінювати законодавчі норми та правила щодо дотримання стандартів сертифікації якості, маркування та ліцензування продукції у країнах ЄС та США. Важливо адаптувати свою продукцію до потреб споживачів певного регіону, не варто сподіватися лише на патріотичний наратив без реальної конкурентної переваги. На ринку ЄС критично важливими є сталість та екологічність, у США цінується ціннісна пропозиція і потужна маркетингова стратегія захоплення ринку. Успіх української торговельної марки за кордоном залежатиме від поєднання національної ідентичності з міжнародними стандартами якості та професійним маркетингом.

Що для вас є основними складовими потужного бренду? Чи відрізняється цей рецепт для різних регіонів світу — України, ЄС, США тощо?

У 2011 році компанія «Мономах» створила український чайний бренд Lovare. З гордістю можу сказати, що створення цієї чайної композиції стало преміальною лінійкою у нашій колекції. Бренд швидко здобув популярність завдяки унікальним поєднанням, якісним інгредієнтам та стильному пакованні, ставши одним із провідних чайних брендів в Україні. Для нашої компанії, яка займається виробництвом та продажем чаю, потужний бренд — це насамперед випуск якісної продукції, яка формує довіру споживача. Ми створюємо унікальні поєднання різних сортів чаю з додаванням фруктів і ягід та використанням екологічно чистої сировини і проходженням контролю якості на всіх етапах виробництва. Ми радіємо, коли смачний і якісний чай саме нашого виробництва стає невід’ємною частиною щоденної історії для багатьох наших споживачів, адже це не просто напій, це приємні спогади та незабутні емоції. Тому для нас важливо, щоб сильний бренд базувався на стабільності смаку, прозорості походження інгредієнтів і здатності створювати емоційний зв’язок із клієнтом.

Стосовно регіональних особливостей, то наш підхід щодо якості та унікальності продукції незмінний. Проте з позиції маркетингу ми досліджуємо процеси формування попиту споживачів у різних куточках світу. Попри те що чай є поширеним продуктом, ринок чаю може суттєво відрізнятися залежно від традицій та культури його споживання у кожній країні. Наша компанія зберігає стратегічне ядро щодо якості та філософії чаю як культури споживання, проте ми постійно адаптуємо нашу комунікацію та продуктові лінійки до специфіки та особливостей кожного ринку.

Що для вас є головним показником успіху в роботі маркетингу та продажів: частка ринку, лояльність, впізнаваність, інновації чи щось інше? Чому?

Насамперед ми зосереджені на задоволенні сучасного споживача. Високо цінуємо, коли споживач віддає перевагу продукції саме нашої компанії та повторно обирає нас серед конкурентів. Якщо споживач повертається до нашого бренду знову і знову, це означає, що ми виконали свої зобов’язання перед клієнтами і здобули їхню довіру. Безумовно, частка ринку та впізнаваність нашого бренду є важливими, однак, як неодноразово було наголошено, передусім ми зосереджені на якості продукції, дотриманні принципів соціальної відповідальності та етики бізнесу. Справжній показник стійкості бренду формується через лояльність клієнтів, яка з часом трансформується у стабільний попит без нав’язливої реклами та постійного цінового стимулювання. Системна робота нашого відділу характеризується впізнаваністю бренду, а впровадження інновацій дають змогу оновлювати асортимент і відповідати сучасним трендам. Однак саме повторна покупка та позитивні відгуки споживачів підтверджують, що маркетинг і продажі працюють не лише на залучення, а й на утримання клієнта. Бізнес пов’язаний із виробництвом та продажем чаю та є висококонкурентним, тому здатність створити звичку та позитивний емоційний зв’язок з брендом — це ключовий індикатор довгострокового успіху.

Що за чотири роки війни змінилося у ваших методах управління командами та бізнес-процесами? Які зміни в управлінських стратегіях спостерігаєте у бізнес-спільноті?

Протягом цього часу наш підхід до управління бізнес-процесами суттєво трансформувався. Як виробник чаю ми залежимо від стабільності постачання сировини, логістики та безперервності виробництва, тому першим пріоритетом стала стійкість і диверсифікація ризиків. Ми перейшли до сценарного планування, створили альтернативні ланцюги постачання, переглянули запаси сировини та посилили фінансову складову. Воєнний стан вплинув на процеси гнучкості, швидкого ухвалення рішень і децентралізації відповідальності. Водночас ми почали більше уваги приділяти психологічній підтримці співробітників, внутрішній комунікації та формуванню атмосфери стабільності, оскільки наші працівники є головним ресурсом бізнесу.

Щодо бізнес-спільноти, то можемо відзначити перехід від активного зростання до застосування стратегії обережного масштабування та управління ризиками. Компанії почали більше інвестувати у цифровізацію бізнесу. Бізнес став більш адаптивним, швидким і ціннісно орієнтованим.