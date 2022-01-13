Главными "игроками" в будущем будут те люди, которые каждый день учатся и развиваются, — Шимкив

Направление Learning & Development (L&D) – это самый главный инструмент развития человека и компании. Об этом председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив рассказал во время встречи StudyDive L&D Club Meetup, где руководители ведущих украинских компаний обсуждают, как подготовить свои организации к переменам в посткризисном мире.

Как отметил Дмитрий Шимкив, будущее компаний зависит от того, какую роль в них играет процесс обучения и развития всех сотрудников. Заботиться об этом должен владелец, СЕО-руководитель или наблюдательный совет, если он есть.

Ведущая роль руководящих органов компании состоит в том, чтобы сформировать видение того, куда движется организация, принципы работы и дать людям возможность развивать ключевые компетенции.

Среди важнейших навыков будущего председатель совета директоров Darnitsa Group назвал пять: лидерство и эмпатия, сторителлинг, умение работать с данными и IT.

Во время выступления он отметил, что владеть этими навыками должен каждый сотрудник вне зависимости от его должности. Руководители должны формировать у работников "ощущение владельца", когда каждый в компании заботится о ее будущем так, будто это его личный проект.

В качестве примера он привел фармацевтическую компанию "Дарница", где чувство эмоциональной и интеллектуальной вовлеченности в работу, жажда получения новых навыков – часть корпоративной культуры.

"Мы хотим, чтобы работники или команды были взаимозаменяемы, чтобы подстраховать друг друга. "Дарница" постоянно инвестирует в образовательные программы для своих сотрудников: стипендии, университеты и т.д., в частности, дает возможность учиться в Harvard Medical School/HMX, – рассказал Дмитрий Шимкив. – Это онлайн-обучение не только для медицинских или фармацевтических работников, но и для всех. Потому что мы считаем, что это лучшая инвестиция в будущее. Лично я должен каждые полгода проходить то или иное новое обучение, которое сделает меня лучше”.

Также "Дарница" инвестирует в образование студентов фармацевтических направлений, которые сейчас учатся в отечественных вузах и со временем могут стать сотрудниками компании.

Согласно информации справочника "Фармацевтика Украины 2021", сейчас в области фармации учатся около 4,5 тысячи будущих специалистов. При этом, чтобы L&D направление было эффективным, к каждому человеку нужен индивидуальный подход, отмечает Дмитрий Шимкив.

"Поэтому в организации есть люди, которые координируют такие процессы. Очень сложная штука – понимать профайл человека, понимать, чего не хватает, но также понимать, какой есть набор инструментов, которым можно воспользоваться. Нужно постоянно провоцировать у людей желание учиться. Те, кто учатся и развиваются, получают в организации поведенческую модель. Когда существует поведенческая модель, люди, которые не хотели учиться, начинают подтягиваться", – говорит он.

Образовательные возможности положительно влияют не только на личные навыки работника, но и на коллектив в целом. В "Дарнице" инвестиции в образование уже начали приносить плоды: в компании заработал механизм свободного обмена идеями, где каждого работника поощряют делиться своими предложениями. Для обмена идеями работает платформа Idea Box.

Благодаря такому подходу "Дарница" уже который год подряд сохраняет лидерство в производстве лекарственных средств в натуральном выражении и входит в топ-20 лучших работодателей по исследованию одного из украинских кадровых порталов.

Напомним, фармацевтическая компания "Дарница" намерена открыть новые экспортные направления – Юго-Восточную Азию, Латинскую Америку и Африку.

Ранее сообщалось, что "Дарница" вошла в топ-10 категории "Выбор экспертного жюри" рейтинга лучших компаний Украины.