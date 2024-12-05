Грант на розвиток і сімейна підтримка: кейс українського бренду "Тато Може"

“Що приготувати на вечерю?”, “Чим нагодувати сім’ю?” – ці питання звучать в кожній родині. Щоб спростити життя людей і дозволити їм делегувати приготування їжі, Мар’яна та Іван Пупенки заснували бренд крафтових напівфабрикатів “Тато Може”. У цьому бізнесі поєдналась любов подружжя до кулінарії і бажання допомогти сім’ям знайти більше час для спілкування.

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Далі — більше про історію бренду, розвиток ідеї та масштабування за допомогою державної грантової програми “Власна справа”.

"Ми прагнули показати, що тато теж може приготувати смачну вечерю, полегшивши життя родині", — розповідає Мар’яна, співзасновниця бренду “Тато Може”. Тож почали втілення ідеї з поїздки в Кропивницький та франшизи. Але на цьому не зупинилися і вже в січні 2023 року зареєстрували власну торгову марку. До асортименту продукції додали автентичні галицькі страви, паралельно працювали над налаштуванням бізнес-процесів та вдосконаленням виробництва.

Наступний логічний крок — масштабування бізнесу. У цьому Івану та Мар’яні допомогла грантова програма "Власна справа". Завдяки гранту підприємці змогли придбати обладнання для шокової заморозки, професійну овочерізку та додаткові морозильні камери для магазинів. Як результат — збільшення обсягів виробництва, нові робочі місця, розширення географії продажів і підвищення ефективність бізнесу.

Переконавшись на власному досвіді, підприємці радять дійсним чи майбутнім власникам бізнесу подавати заявки на отримання гранту і реалізовувати власні ідеї: "Вірте у свої ідеї, ставте амбітні, але реальні цілі й розвивайте бізнес в Україні!"

На сьогодні в асортименті “Тато Може” десятки українських страв: від вареників і пельменів до млинців та сирників. Завдяки якісній продукції ручної роботи, українські сім’ї можуть витрачати менше часу на приготування страв, натомість якісно проводити його з родиною. Усі продукти готуються з натуральних інгредієнтів без використання барвників і консервантів.

"Наш пріоритет — це щасливі сім’ї. Ми хочемо показати, що тато може не лише допомогти, а й створити улюблені страви для всієї родини. Це наша місія і наша гордість", — ділиться Іван.

Попри виклики війни, відключення електроенергії чи економічні труднощі, команда “Тато Може” адаптується до труднощів і має амбітні плани. Зокрема, вже впроваджують енергозберігаюче обладнання, оптимізують процеси й розвивають маркетингові стратегії.

Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" підтримує український бізнес з метою підвищення конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України та на міжнародних ринках, допомагає в розбудові спрощеного та прозорого бізнес-клімату, а також забезпечує українські компанії можливостями скористатись перевагами міжнародної торгівлі.