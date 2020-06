ICAO разработала рекомендации по возобновлению авиасообщения

1 июня Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) принял новый доклад и рекомендации, направленные на перезапуск международной системы воздушного транспорта и согласование ее глобального восстановления.

Как сообщает интернет-издание "Крылья", отчет под названием "Take-off: Guidance for Air Travel through the COVID-19 Public Health Crisis" содержит подробный ситуационный анализ и ключевые принципы, подкрепленные серией рекомендаций, сфокусированных на задачах общественного здравоохранения, безопасности полетов и восстановления авиационной экономики.

Это содержание дополняется специальным документом Take-Off ("Взлет"), содержащим руководящие указания по мерам для снижения риска для здоровья населения, и четырьмя отдельными модулями, касающимися аэропортов, самолетов, экипажа и воздушных грузов.

По оценкам ICAO, к концу 2020 года воздействие COVID-19 на регулярные международные пассажирские перевозки может достичь сокращения до 1,5 миллиарда пассажиров в мире. Авиакомпании и аэропорты столкнутся с потенциальной потерей доходов до $314 млрд, $100 млрд, соответственно, в 2020 году.

Документ обеспечивает основу для рассмотрения воздействия нынешней пандемии COVID-19 на глобальную авиационную транспортную систему.

В добавление к этому документу включены меры по снижению риска, необходимые для снижения риска для здоровья пассажиров и пассажиров авиации при одновременном укреплении доверия среди путешествующей общественности, включая глобальную цепочку поставок и правительства.

ICAO рекомендует поэтапный подход, позволяющий обеспечить безопасное возвращение пассажиров и грузов в больших объемах по внутренним и международным авиаперевозкам. Подход вводит основной набор мер для формирования базового протокола безопасности полетов для защиты авиапассажиров и авиационных работников от COVID-19.

Возобновление больших объемов пассажирских авиаперевозок будет зависеть от ряда факторов, в том числе от основных руководящих принципов агентства здравоохранения (обусловленных уровнями риска поездок), правительственных ограничений и требований к поездкам, доверия пассажиров и эксплуатационных возможностей авиаперевозчика и аэропорта.

По информации издания, в настоящее время не представляется возможным предоставить какую-либо конкретизацию сроков между этими этапами. На момент публикации этого документа большая часть коммерческой пассажирской авиации находилась в стадии 0 или стадии 1.

Этап 0:

Ситуация с ограничениями на поездки и минимальным движением пассажиров между крупными внутренними и международными аэропортами.

Этап 1:

Начальный рост пассажирских перевозок. Этот начальный этап будет совпадать с относительно низким пассажиропотоком, позволяющим авиакомпаниям и аэропортам внедрять методы авиационного здравоохранения, соответствующие объему перевозок.

Будут существенные проблемы, поскольку каждое сообщество заинтересованных сторон адаптируется как к растущему спросу, так и к новым операционным проблемам, связанным с уменьшением рисков. Меры по охране здоровья, необходимые для поездок в аэропортах, должны, как минимум, соответствовать мерам, принимаемым другими местными видами транспорта и инфраструктурой.

Этап 2:

Поскольку органы здравоохранения рассматривают возможность применения мер на основе признанных медицинских критериев, пассажиропоток будет продолжать расти. Некоторые меры, которые требовались на стадиях 0 и 1, могут быть отменены.

Меры по охране здоровья, необходимые для поездок в аэропортах, должны соответствовать мерам, принимаемым другими местными видами транспорта и инфраструктуры.

Этап 3:

Может произойти, когда вирусная вспышка была в достаточной степени локализована в критической массе основных пунктов назначения по всему миру, как определено органами здравоохранения. Снижение уровня опасности здоровью на национальном уровне и связанное с этим ослабление ограничений на поездки станут ключевыми показателями. Меры по снижению риска будут продолжать сокращаться, изменяться или будут прекращены на этом этапе.

Эффективных фармацевтических мер (например, методы лечения или вакцины) может не быть, но отслеживание контактов и тестирование должны быть легко доступны. Пока не будут разработаны конкретные и эффективные фармацевтические меры, государствам, возможно, придется продолжать ослаблять или восстанавливать меры общественного здравоохранения и социальные меры на протяжении всей пандемии.

Этап 4:

Начинается, когда конкретные и эффективные фармацевтические меры вмешательства легко доступны в большинстве стран. Может быть ряд остаточных мер, которые могут быть сохранены, хотя они также должны проходить периодический пересмотр.

Ранее в ICAO заявляли, что международная пропускная способность может сократиться на две трети по сравнению с прогнозом на первые три квартала этого года, в результате чего, потери авиакомпаний с января по сентябрь могут составить $160 — 253 млрд.

ICAO — специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее ее развитие для повышения безопасности и эффективности.

Напомним, с 15 марта 2020 года Украина на 2 недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса, а с 17 марта 2020 года Украина закрыла пассажирское авиасообщение.

Позднее стало известно, что внутренние и международные авиаперевозки в Украине возобновят 15 июня, что предусмотрено на 3-м этапе ослабление карантина.