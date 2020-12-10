Бизнес 10 минут назад

IKEA уже в одном шаге от открытия оффлайнового магазина в Киеве (ФОТО)

Жители столицы заметили монтаж вывески шведского ритейлера

Монтаж вывески IKEA. Фото: Михаил Зинченко / Twitter Монтаж вывески IKEA. Фото: Михаил Зинченко / Twitter
Монтаж вывески IKEA. Фото: Михаил Зинченко / Twitter

На здании торгово-развлекательного центра Blockbuster Mall начали монтировать вывеску шведского ритейлера IKEA. Об этом стало известно после публикации снимков в Twitter пользователя Михаила Зинченко. 

Так, вывеска IKEA уже видна на фасаде ТРЦ Blockbuster Mall, где компания планирует запустить первый офлайн магазин формата city store. О выходе на рынок Украины и запуске физического магазина в ТРЦ ранее заявлял руководитель IKEA в Украине Флориан Мелле.

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Монтаж вывески IKEA. Фото: Михаил Зинченко / Twitter

Однако изначально запуск планировался на ноябрь 2020 года, но по неизвестным причинам этого не произошло. На запрос бизнес-портала Delo.ua, 26 ноября 2020 года, в компании сообщили, что стремятся открыть магазин городского формата как можно быстрей, но о сроках запуска ничего не ответили. 

"IKEA стремится как можно быстрее открыть первый магазин городского формата в Киеве. Он будет расположен в ТРЦ Blockbuster Mall, с которым компания подписала договор аренды. Дополнительную информацию об открытии сообщим отдельно", — прокомментировали корреспонденту Delo.ua в пресс-службе компании. 

Напомним, что в конце весны  2020 года IKEA запустила сайт со своими товарами для украинцев. Уже через сутки после открытия интернет-магазин не справился с наплывом покупателей и по итогу "лег". 

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