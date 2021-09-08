Из-за выбросов украинских ТЭС в 2019 году умерли 4 тысячи человек — исследование

В 2019 году выбросы украинских угольных электростанций могли привести к смерти 2 тысяч 690 человек в Украине и 1 тысячи 315 в Европейском Союзе (ЕС).

Об этом говорится в новом исследовании "Влияние выбросов украинских угольных электростанций на здоровье населения" от исследовательской организации Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) и общественной организации "Экодия".

Исследование проводилось с применением современных компьютерных моделей и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения здоровья (ВОЗ).

По оценкам авторов исследования, в 2019 году 8 из 20 отечественных угольных ТЭС превысили предельные нормы выбросов двуокиси серы, оксидов азота и зольной пыли. Если бы нормы были соблюдены, в общей сложности удалось бы избежать примерно 2,3 тысячи смертей в Украине и соседних государствах.

Среди наиболее пострадавших регионов страны — Донецкая, Киевская, Днепропетровская и Львовская области. В них в 2019 году из-за загрязнений зарегистрировано около 430, 410, 280 и 230 смертей соответственно.

Среди стран ЕС наибольший вред от выбросов украинских угольных ТЭС испытывают Румыния и Польша, которые в 2019 году, согласно исследованию, потеряли из-за загрязнения 534 и 325 жизней соответственно.

Кроме этого, в исследуемом году приблизительная стоимость социальных расходов украинцев, связанных с сопутствующим медицинским обслуживанием, снижением экономической производительности и уровня благосостояния, составила 3,2 млрд евро.

Другие последствия для здоровья от выбросов угольных электростанций в 2019 году — 6,8 тысячи детей, больных бронхитом, 68 тысяч дней с симптомами астмы и бронхита у детей, 3 тысячи госпитализаций, 800 тысяч потерянных рабочих дней и 5,3 млн больничных дней, 400 родов с малой массой тела новорожденных и 2,1 тысячи новых случаев хронического бронхита у взрослых.

"Результаты исследования показывают, что нельзя переносить сроки реализации Национального плана сокращения выбросов, хотя украинское правительство уже второй раз пытается это сделать. Необходимо привести национальное законодательство в соответствие с требованиями Директивы ЕС о промышленных выбросах и связанных с ней отраслевых норм, в частности, относительно обязательного использования наилучших доступных технологий и методов управления. Это означает, что угольные ТЭС и другие промышленные предприятия будут обязаны модернизироваться. Самое главное — количество выбросов уменьшится", — заявила специалист отдела по экологизации промышленности ОО "Екодия" Марина Ратушная.

Специалисты отмечают, что в Украине расположен один из самых загрязняющих парков угольных электростанций в мире. Согласно недавним отчетам аналитического центра EMBER, угольные электростанции страны являются лидерами по выбросам SO 2 и зольной пыли в Европе.

По данным Всемирной организации здравоохранения, из-за загрязнения атмосферного воздуха в Украине ежегодно теряется 2 тысяч 538 лет жизни людей, с учетом инвалидности, на 100 тысяч человек — это наибольшее количество лет в Европе.

Ранее сообщалось, что в Украине 68 из 75 энергоблоков теплоэлектростанций, то есть 90%, эксплуатируется сверх отведенного проектного срока, а 95% распределительных электрических сетей находятся в неудовлетворительном состоянии.

Напомним, Украина с большим отрывом является европейским лидером по выбросам угольными электростанциями твердых частиц до 10 микрон.