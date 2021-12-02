Как изменился GR-менеджмент в пандемийную эру и какие инструменты сегодня уже не помогают украинскому бизнесу достучаться до власти

На Business Wisdom Summit во время панельной дискуссии “Полезные отношения: как бизнесу построить сотрудничество с государственными органами” спикеры обсудили, как на сегодняшний день государство ведет диалог с бизнесом, какие инструменты помогают достучаться до власти, но почему они работают не всегда. Delo.ua выбрало главные тезисы.

Пандемия продолжает менять устоявшиеся рельефы экономики и политики. Меняются и отношениях корпоративного сектора и государства. Каковы принципы тактического и стратегического GR-планирования (government relations — выстраивание и налаживание взаимоотношений с государственными органами власти) сегодня? Как изменился горизонт планирования? Что нужно учитывать в современных реалиях, когда режим работы бизнеса все больше зависит от решений госорганов?

Обо всем этом рассказывают директор по сотрудничеству с органами государственной власти и связям с общественностью "МЕТРО Украина" Олеся Оленицкая, руководитель группы по корпоративным коммуникациям и связям с органами государственной власти BASF Елена Прихненко, директор по правовым вопросам группы компаний Новая Почта Инна Хомич и менеджер по вопросам фискального регулирования «Филипп Моррис Украина» Михаил Поляков.

Начала дискуссию Олеся Оленицкая. Она считает, что Украина в плане собственного развития — государство специфическое, поскольку власть до сих пор не может исключить ряд ошибок во многих индустриях.

Сегодня много реформ заявлены государством, президентом и Кабмином, но до сих пор их так и не реализовали по разным причинам. Например, судебная реформа, реформа охраны здоровья, реформа образования и т.д. Все мы об этом слышали 150 раз. На фоне того, что эти изменения должны происходить в государстве совместно с GR, без которого невозможно дальнейшее развитие реформ. Олеся Оленицкая Директор по сотрудничеству с органами государственной власти и связям с общественностью МЕТРО Украина

Оленицкая добавила, что выступает за регулирование GR, но сегодня его нет. Компании и профильные ассоциации стоят в условной очереди, так как сейчас адвокацию осуществляют только крупные ассоциации, которые работают с большими корпорациями и международными компаниями. А GR происходит фактически больше в экономической сфере, а не политике.

Елена Прихненко отметила, что в 2020 году бизнес начал искать новые инструменты и пути, чтобы вести диалог и поддерживать отношения со своими стейкхолдерами.

"Мне кажется, что сейчас золотое время для специалистов GR и HR, поскольку наша экспертиза помогает компаниям поддерживать стратегический и активный диалог со своими коллегами, сотрудниками, клиентами и органами государственной власти", - считает Прихненко.

Инна Хомич согласилась с коллегами и добавила, что если вопросы компании может решить контролирующий орган, то нужен ей не GR, а юрист. Но если задачи бизнеса с его помощью не решаются, только тогда нужно подключать специалиста по GR.

Достучаться до политиков можно через бизнес-ассоциации, считает менеджер по вопросам фискального регулирования «Филипп Моррис Украина» Михаил Поляков. По его словам, лучше всего это делать с помощью отраслевых ассоциаций. Но не просто рассказать о проблеме, а предложить пакет решений, а затем совместно с ассоциацией презентовать его чиновникам, чтобы общими силам прийти к решению проблемы.

Поляков привел пример неэффективной коммуникации государства с бизнесом. По его словам, законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины" — это epic fail, поскольку, по его мнению, этот законопроект бизнес-сообщество резко раскритиковало.

В Польше сейчас тоже происходит налоговая реформа, но там власть идет на диалог с бизнесом. В Украине другая ситуация. До регистрации законопроекта №5600 никто из бизнес-сообщества его не видел. Поэтому бизнес не мог сформулировать свое видение и предложения касательно норм этого закона. Михаил Поляков Менеджер по вопросам фискального регулирования «Филипп Моррис Украина»

Поляков подытожил: в украинском GR не все однозначно, ведь государство хоть и прислушивается к бизнесу в некоторых моментах, но решает его проблемы не всегда понятными и логичными для этого способами.