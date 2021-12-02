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- Эксклюзив
- Категория
- Бизнес
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Как изменился GR-менеджмент в пандемийную эру и какие инструменты сегодня уже не помогают украинскому бизнесу достучаться до власти
На Business Wisdom Summit во время панельной дискуссии “Полезные отношения: как бизнесу построить сотрудничество с государственными органами” спикеры обсудили, как на сегодняшний день государство ведет диалог с бизнесом, какие инструменты помогают достучаться до власти, но почему они работают не всегда.
Delo.ua выбрало главные тезисы.
Пандемия продолжает менять устоявшиеся рельефы экономики и политики. Меняются и отношениях корпоративного сектора и государства. Каковы принципы тактического и стратегического GR-планирования (government relations — выстраивание и налаживание взаимоотношений с государственными органами власти) сегодня? Как изменился горизонт планирования? Что нужно учитывать в современных реалиях, когда режим работы бизнеса все больше зависит от решений госорганов?
Обо всем этом рассказывают директор по сотрудничеству с органами государственной власти и связям с общественностью "МЕТРО Украина" Олеся Оленицкая, руководитель группы по корпоративным коммуникациям и связям с органами государственной власти BASF Елена Прихненко, директор по правовым вопросам группы компаний Новая Почта Инна Хомич и менеджер по вопросам фискального регулирования «Филипп Моррис Украина» Михаил Поляков.
Начала дискуссию Олеся Оленицкая. Она считает, что Украина в плане собственного развития — государство специфическое, поскольку власть до сих пор не может исключить ряд ошибок во многих индустриях.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Оленицкая добавила, что выступает за регулирование GR, но сегодня его нет. Компании и профильные ассоциации стоят в условной очереди, так как сейчас адвокацию осуществляют только крупные ассоциации, которые работают с большими корпорациями и международными компаниями. А GR происходит фактически больше в экономической сфере, а не политике.
Елена Прихненко отметила, что в 2020 году бизнес начал искать новые инструменты и пути, чтобы вести диалог и поддерживать отношения со своими стейкхолдерами.
"Мне кажется, что сейчас золотое время для специалистов GR и HR, поскольку наша экспертиза помогает компаниям поддерживать стратегический и активный диалог со своими коллегами, сотрудниками, клиентами и органами государственной власти", - считает Прихненко.
Инна Хомич согласилась с коллегами и добавила, что если вопросы компании может решить контролирующий орган, то нужен ей не GR, а юрист. Но если задачи бизнеса с его помощью не решаются, только тогда нужно подключать специалиста по GR.
Достучаться до политиков можно через бизнес-ассоциации, считает менеджер по вопросам фискального регулирования «Филипп Моррис Украина» Михаил Поляков. По его словам, лучше всего это делать с помощью отраслевых ассоциаций. Но не просто рассказать о проблеме, а предложить пакет решений, а затем совместно с ассоциацией презентовать его чиновникам, чтобы общими силам прийти к решению проблемы.
Поляков привел пример неэффективной коммуникации государства с бизнесом. По его словам, законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины" — это epic fail, поскольку, по его мнению, этот законопроект бизнес-сообщество резко раскритиковало.
Поляков подытожил: в украинском GR не все однозначно, ведь государство хоть и прислушивается к бизнесу в некоторых моментах, но решает его проблемы не всегда понятными и логичными для этого способами.