Киев полностью останавливает движение общественного транспорта — Аваков

22 марта в Киеве полностью остановят движение общественного транспорта в связи с карантином в Украине из-за распространения коронавируса COVID-19.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, развозить будут только сотрудников экстренных служб, аптек и магазинов продуктов.

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"Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб аптек и продмагов. С воскресенья", — написал Аваков.

Ранее Аваков заявил об ужесточении ограничительных мер в связи с коронавирусом и настаивает на введении "тотального карантина".

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Напомним, за последние сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 34,048 тысяч человек, скончавшихся — на 1,327 тысяч.

12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.