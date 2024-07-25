"Київстар": ми любимо і віримо у те, що робимо

Про корпоративну культуру "Київстар", яка спонукає підтримувати зв’язок навіть там, де майже все зруйноване війною, розповідає Оксана Олійник, директорка з управління персоналом та розвитку організації «Київстар»

Що робить культуру по-справжньому сильною та у чому особливість корпоративної культури "Київстар"?

- "Люди та культура" — ключовий напрям стратегії компанії на 2022-2026 роки. Годі й казати, у які часи ми живемо та працюємо уже понад п’ять років: пандемія, повномасштабна гібридна війна, блекаути. Однією із ключових функції команди HR є створення таких умов, щоб умовний човен, в якому ми пливемо, був у нормі зсередини.

Уже на етапі пошуку спеціалістів ми наголошуємо: важливо, щоб цінності співробітника і компанії збігалися. Це не просто основа успішної взаємодії, а гарантія того, що робота буде для співробітників їхнім середовищем, де вони самовиражаються, самореалізуються. Особливість корпоративної культури "Київстар" у тому, що ми любимо і віримо в те, що робимо. Це і створює значущість компанії для українців, суспільства та країни.

Як вдається підтримувати дух співробітників, хто працює на прифронтових територіях?

- Без перебільшення інженери з прифронтових територій — наші герої. Ці спеціалісти свідомо йдуть ремонтувати понівечене обладнання, щоб на зв’язку були населені пункти, що розташовані на лінії вогню. Навіть якщо у населеному пункті лишилося 50 осіб, наші інженери мають зробити все можливе, щоб зв’язок там був.

Об’єкти інфраструктури "Київстар", торговельні точки та офіси розташовані по всій Україні. Ми забезпечили усі необхідні засоби захисту для співробітників, які працюють у прифронтових територіях. Натепер це більш ніж 110 працівників різних спеціальностей, всі вони отримують додаткові виплати. Крім того, надаємо медичні набори першої допомоги, бронежилети, каски тощо. За потреби робота виконується у супроводі військових або спецслужб. Також пропонуємо додаткове страхування. Та якими б не були захист і підтримка, ці люди з власної волі продовжують виконувати свою роботу та ризикують, аби у українців був зв’язок.

Чи виправдала себе впроваджена торік програма розвитку спеціалістів без досвіду роботи "БезВагань"?

- "БезВагань" зарекомендувала себе дуже добре. Нагадаю, її суть у тому, що ми наймаємо спеціалістів без досвіду роботи, навчаємо їх та даємо можливість отримати досвід. Вони оформлені до штату за строковим договором на рік, після цього за наявності вакансій можуть залишитись у компанії. Уже стартував другий набір до програми, запрошуємо до штату інженерів технічної дирекції. До речі, це одна зі спеціальностей, де вакансії закрити непросто, особливо у східних та південних областях. До програми «БезВагань. Школа інженерів» набираємо спеціалістів для роботи у відділеннях на всій території України.

Як вдається знайти "свого" кандидата?

- "Свою" людину впізнати не важко. Та ми також вдаємось і до диджитальних помічників. Так, цього року розробили та впровадили сучасне цифрове рішення Culture Fit test та додали його до оцінювання фінальних кандидатів. Тестування відбувається у зручному та цікавому форматі, крім того, кандидати за результатами проходження тесту отримують зворотний зв’язок щодо інструментів розвитку тих чи інших компетенцій.

Поділіться досвідом наймання та впровадження програми адаптації ветеранів.

- Ми вдячні та поважаємо воїнів і ветеранів. Пропонуємо рівні можливості для всіх. Майже 200 наших співробітників мобілізовані до ЗСУ, 21 особа — ветерани, які повернулись.

Наша програма реінтеграції "4.5.0. Нарешті вдома" поширюється на мобілізованих співробітників і ветеранів та їхні сім’ї, лідерів команд, колектив, HR-команду. Програма розвивається. Ми долучаємось до робочих груп на рівні галузевих асоціацій, зокрема за участі представників уряду, з визначення актуальних потреб та розроблення інструментів для взаємодії між роботодавцями та ветеранами.

Яке наповнення програми "4.5.0. Нарешті вдома"?

- Важливий комплексний підхід. Команда співробітників, що розробляє програму, вивчила і продовжує вивчати багато матеріалів, враховуючи реальний український досвід. Роботодавцям доводиться самотужки шукати дієві інструменти, адже світова практика в умовах, в яких опинились українці, нерелевантна. Ніхто у світі ще не проживав настільки масштабної гібридної війни.

Наповнення програми — це підтримка мобілізованих співробітників і їхніх рідних: офбординг, підтримка зв’язку, розроблення та розповсюдження матеріалів. Також це адаптація ветеранів та допомога їхнім сім’ям. Тут нам допомагає кураторка проєкту, яка спілкується, дізнається актуальні потреби, спрямовує. Велику роботу проводимо для підготовки HR, лідерів команд та колективу. Організовуємо навчання, розробили окремий розділ з корисними матеріалами та посиланнями, робимо все, щоб бути на постійному зв’язку з мобілізованими колегами та бути готовими до повернення ветеранів додому.

Як ви підтримуєте колектив та ментальне здоров’я співробітників?

- Оцінюємо запит, дивимось на тенденції ринку і пропонуємо варіанти. Програма "Підтримка ментального здоров’я співробітників і їхніх родин" має чотири напрями. Цього року акцент робимо на самозарадності. Реалізуємо проєкт «ФЕРМА» (Факультет екологічної рівноваги та ментальності). Тут ми вчимося: зупинятися — знаходити час та енергію; заземлятися — вгамовувати думки і емоції; відчувати власні сили, дбати про себе, знаходити джерела натхнення.

Продовжуємо реалізовувати програму психоемоційної підтримки. Турбуємось про безпеку співробітників та розвиваємо екологічне лідерство. Ми навчаємо лідерів бути менторами та коучами і підтримувати команди у кризових умовах.

Ви згадували про рівне ставлення до всіх кандидатів та співробітників. Якими процедурами керуєтесь?

- Ми керуємось стратегією DE&I (Diversity Equity & Inclusion — різноманітність, рівність та інклюзія). Прагнемо створювати інклюзивний світ для всіх всередині компанії та за її межами, забезпечуючи рівний голос і представництво. Це стосується не тільки наших дій щодо співробітників компанії, але й наших продуктів і сервісів.