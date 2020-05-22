Транспорт 1 час назад

Кличко просит Кабмин разрешить запуск транспорта в Киеве

По словам мэра, за последние 6 дней заболеваемость в столице была в пределах определенной правительством нормы, но вспышка в интернате имела сокрушительное влияние на общую статистику

Фото: Информатор Фото: Информатор
Фото: Информатор

Киевский городской голова Виталий Кличко просит Кабинет министров позволить ослабить в городе карантин, несмотря на то, что столица не соответствует критериям для ослабления, которые ранее утвердило правительство.

Об этом Кличко сказал во время брифинга 22 мая, передает "Громадське".

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Он напомнил, что 23 мая столица планировала начать следующий этап ослабления ограничений, но сегодня Министерство здравоохранения заявило, что Киев и еще 11 регионов не соответствуют критериям ослабления второго этапа ограничений.

"Из трех критериев столица не отвечает только одному — количеству больных на 100 тысяч жителей города. Определена норма — 12 больных. В Киеве сейчас, по данным за последнюю неделю, — 15 больных на 100 тысяч человек. Относительно других двух критериев претензий нет", — сообщил мэр.

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Кличко пояснил, что первый показатель — количество больных — в городе обусловлен вспышкой неделю назад в Дарницком детском интернате для девушек.

По его словам, за последние 6 дней заболеваемость в столице была в пределах определенной правительством нормы, но вспышка в интернате имела сокрушительное влияние на общую статистику.

"Я обращаюсь к правительству с просьбой разрешить Киеву начать второй этап ослаблений, но, не всех. А тех, которые критически необходимы городу и бизнесу. В частности, восстановить работу наземного общественного транспорта и торговых заведений до 1 тысячи квадратных метров — с 23 мая. И не открывать пока детские и спортивные площадки. Метро открыть, как и планировали, 25 мая, потому что в городе происходит транспортный коллапс", — заявил Кличко.

Городской голова добавил, что, так как 23 мая выходной день, наземный общественный транспорт в обычном режиме сможет начать работу с 12 часов.

Как сообщалось ранее, ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Киевской области не позволяет ослабить противоэпидемические мероприятия в регионе.

Напомним, по состоянию на 9:00 22 мая в Украине зарегистрировано 20 тысяч 148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели.

 

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