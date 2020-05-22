Кличко просит Кабмин разрешить запуск транспорта в Киеве

Киевский городской голова Виталий Кличко просит Кабинет министров позволить ослабить в городе карантин, несмотря на то, что столица не соответствует критериям для ослабления, которые ранее утвердило правительство.

Об этом Кличко сказал во время брифинга 22 мая, передает "Громадське".

Он напомнил, что 23 мая столица планировала начать следующий этап ослабления ограничений, но сегодня Министерство здравоохранения заявило, что Киев и еще 11 регионов не соответствуют критериям ослабления второго этапа ограничений.

"Из трех критериев столица не отвечает только одному — количеству больных на 100 тысяч жителей города. Определена норма — 12 больных. В Киеве сейчас, по данным за последнюю неделю, — 15 больных на 100 тысяч человек. Относительно других двух критериев претензий нет", — сообщил мэр.

Кличко пояснил, что первый показатель — количество больных — в городе обусловлен вспышкой неделю назад в Дарницком детском интернате для девушек.

По его словам, за последние 6 дней заболеваемость в столице была в пределах определенной правительством нормы, но вспышка в интернате имела сокрушительное влияние на общую статистику.

"Я обращаюсь к правительству с просьбой разрешить Киеву начать второй этап ослаблений, но, не всех. А тех, которые критически необходимы городу и бизнесу. В частности, восстановить работу наземного общественного транспорта и торговых заведений до 1 тысячи квадратных метров — с 23 мая. И не открывать пока детские и спортивные площадки. Метро открыть, как и планировали, 25 мая, потому что в городе происходит транспортный коллапс", — заявил Кличко.

Городской голова добавил, что, так как 23 мая выходной день, наземный общественный транспорт в обычном режиме сможет начать работу с 12 часов.

Как сообщалось ранее, ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Киевской области не позволяет ослабить противоэпидемические мероприятия в регионе.

Напомним, по состоянию на 9:00 22 мая в Украине зарегистрировано 20 тысяч 148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели.