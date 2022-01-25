Компания Stadler пожаловалась в АМКУ на отстранение от торгов по трамваям на сумму 1,2 млрд грн

Антимонопольный комитет Украины рассмотрит жалобу швейцарской компании Stadler Bussnang AG, которую Днепропетровская облгосадминистрация не допустила к торгам на поставку 18 низкопольных трехсекционных трамваев в Днепр и Кривой Рог общей стоимостью 1,2 млрд грн. Об этом сообщается в ProZorro.

К участию в торгах на поставку трамваев допустили две украинские компании: ООО "Татра-ЮГ", ООО "Торговый дом УКВЗ-Украина". Предложение Stadler было отклонено в связи с несоответствием условиям тендерной документации. Заказчик указал, что компания в оговоренный срок не устранила выявленные им несоответствия.

В жалобе Stadler указано, что заказчик нарушил право компании "на объективное и непредвзятое рассмотрение ее тендерного предложения".

Stadler утверждает, что заказчик применил дискриминационный подход, так как допустил к торгам ООО "Татра-Юг", предложение которого, по оценке заявителя, также не соответствовало условиям тендера.

Stadler просит АМКУ обязать Днепровскую ОГА отменить два решения: об отклонении его тендерного предложения и о допуске к торгам ООО "Татра-Юг".

Напомним, швейцарская компания Stadler будет производить поезда для проекта Kyiv City Express в Украине. Соответствующий меморандум уже подписан между компанией и "Укрзализныцей". Она уже выбрала локацию для производства электричек Kyiv City Express в нашей стране.

"Укрзализныця" также объявила тендер на закупку 80 электропоездов, из которых 30 поездов переменного тока и 30 поездов постоянного тока для пригородных перевозок в рамках проектов City Express и 20 поездов переменного тока для существующих и новых региональных маршрутов.