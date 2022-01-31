Компания-владелец TikTok распустила международную команду по развитию талантов

Китайская интернет-компания ByteDance, владеющая соцсетью TikTok, в декабре уволила международную команду по развитию талантов из примерно сотни человек из своего отдела по работе с персоналом, сообщает американский канал CNBC со ссылкой на источники в компании.

По словам бывшей сотрудницы ByteDance, на длившейся лишь около пяти минут встрече 1 декабря сотрудники подразделения узнали, что их позиции будут сокращены.

Согласно внутреннему документу ByteDance, распространенному среди руководителей отдела, сотрудникам, чьи должности были сокращены, было разрешено претендовать на другие должности в компании. При этом недавним выпускникам университетов перевод на другие должности гарантировался.

ByteDance аргументировала ликвидацию подразделения тем, что многие позиции и функции в нем не соответствовали ее текущим стратегиям развития. Она также обнаружила, что некоторые сотрудники компании в принципе не знали, чем занимается команда по развитию талантов.

"Тот факт, что мы действительно ценим развитие талантов, является причиной того, что мы хотим не тратить время и энергию наших команд и не вводить их в заблуждение иллюзией роста. Именно это и послужило причиной таких серьезных корректировок с нашей стороны. Легко увлечься ложным впечатлением о том, что сотрудники растут профессионально, хотя на самом деле это не так, и это нездорово и даже вредно как для сотрудников, так и для компании", - говорилось в сообщении сотрудникам отдела.

По словам двух бывших сотрудников ByteDance, те, кто не получил новые должности в течение примерно трех недель, были вынуждены покинуть компанию с 27 декабря. По их оценкам, увольнения затронули от 70 до 100 человек.

Другой сотрудник, который смог перевестись на другую должность в том же отделе, сообщил что общее количество людей, затронутых увольнением, было "ближе к 100, чем к 10".

ByteDance подтвердила CNBC, что массовое увольнение имело место, но не уточнила количество уволенных, заявив лишь, что "большинство" их было переведено в новые команды.

"Все сотрудники команды развития талантов смогли подать заявку на различные вакансии внутри компании, и большинство затронутых сотрудников нашли новые роли внутри компании и успешно перешли и интегрировались в новые команды", - заявил представитель китайской компании.

В то же время он подчеркнул, что и после пересмотра компанией этой части своей структуры развитие талантов по-прежнему очень важно и остается приоритетом для нее и ее сотрудников.

При этом ранее в январе ByteDance распустила свое инвестиционное подразделение, а в августе 2021 года сократила большое количество сотрудников, связанных с образованием, в Китае после того, как тамошнее правительство ввело новые правила, запрещающие внешкольное репетиторство учителей.