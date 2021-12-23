Купить елку в горшке или заказать снег: пять новогодних сервисов, которые все сделают за вас

От 3 до 15 тысяч гривен. Delo.ua подготовило подборку новогодних сервисов для самых ленивых и рассказывает, как ими пользоваться. Спойлер: ряженый Дед Мороз, Снегурочка, утренники и корпоративы в нее уже не входят.

Елочные базары в столице работают уже почти две недели, еще месяц назад ритейлеры приготовились делать рекордные продажи на новогодних подарках и праздничной атрибутике, а новогоднего настроения, как обычно, нет. Но дарить подарки и праздновать, конечно же, придется.

Специально для таких читателей у Delo.ua хорошие новости: искать впопыхах елку, елочные украшения, подарки или даже идеи для них 31 декабря вам больше не придется. Ниже пять новогодних сервисов, которые все это сделают за вас. Хо-хо-хо!

Фото: Depositphotos

Что подарить на Новый 2022 год

Новый айфон? Дорого. Крем для бритья? Дешево. Адвент-календарь? В тренде, но почти бесполезно. Подарочный сертификат? Банально. Попробуйте готовые подарочные боксы. Прийти за ними можно, к примеру, в MoodUa. Это стартап и маркетплейс обычных и бизнес-подарков, который запустился в 2020 году. В ассортименте множество боксов на любой вкус и бюджет.

Бюджет подарочных боксов MoodUa — до 2700 гривен. Фото: сайт компании MoodUa

Любите мартини или виски? Получайте бокс с ними, нужными бокалами, подходящими под этот напиток, сладостями и даже новогодней атрибутикой, которой можно украсить вашу елочку. Для любителей трезвого Нового года компания предложит на выбор боксы с новогодней атрибутикой, ароматическими свечами, наборами сладостей, чаев, горячего шоколада и даже чашек для него.

Маркетплейс ориентирован как на обычных покупателей, так и на корпоративный сегмент. Для последних боксы брендируют и доставят, куда нужно. Бюджет боксов до 2700 гривен.

Например, в боксе за 330 гривен будут:

какао,

маршмеллоу,

новогоднее украшение "Снежинка",

леденец-посох,

открытка.

В боксе за 1050 гривен будут:

MoodUa — стартап и маркетплейс обычных и бизнес-подарков, который запустился в 2020 году. Фото: сайт компании MoodUa

крем-мед с имбирем,

ассорти орехов (фундук, кешью, миндаль),

ассорти сухофруктов (финик, курага, чернослив),

джем инжирный с ванилью,

варенье из айвы с ванилью,

декор на елку «Сердце».

В боксе за 2120 гривен будут:

Martini Asti 0,75,

коробка пряников,

орехи 2 видов,

шоколадные драже,

праздничный тубус (чай+варенье),

конфеты Ferrero,

новогодние украшения и декор.

Сайт компании: https://www.moodua.com

Елка в аренду

Экотренды давно поселились в сердцах украинцев. Поэтому искусственные елки уже давно делают продажи в предновогодний период и в Украине, и на Aliexpress, а затем целый год пылятся на антресолях, балконах или под диваном.

Аренда этой елки 5000 гривен. Но за нее придется оставить залог в размере стоимости ее аренды. Фото: сайт “Новогодний сервис”

Чтобы не пылились и не занимали место и, главное, чтобы каждый год у вас была новая и по-другому украшенная искусственная елочка, ее можно взять в аренду. Можно одну елку, можно уже украшенную. Причем декор можно выбрать из множества вариантов. Важно — елку вам привезут, установят, украсят и увезут обратно, когда елка и празднование Нового года вам надоест. В среднем срок аренды составляет 2 недели.

Арендовать елку можно, например, на сайте “Новогодний сервис”.

Бюджет аренды: 3-5 тысяч гривен. Но за елку нужно оставить залог в размере стоимости ее аренды, который вам вернут, если елка после шумных праздников будет в полном порядке.

Сайт компании: https://elki.tassel.com.ua

Купить самую живую елку (в горшке)

Продолжаем экотренды. Пока в Киеве закрывают незаконные елочные базары и все больше украинцев обходят стороной законные, растет популярность елочных ферм, где елку можно купить, отпраздновать с ней Новый год, Рождество и Старый Новый год, а весной пересадить. Либо же в лесу, либо у себя во дворе. Главное — выбрасывать и грустить потом из-за загубленного ради праздника деревца больше не придется.

Чтобы эта елочка в горшке стоимостью в 4 тысячи гривен "дожила" в квартире до пересаживания в землю, за ней нужно очень тщательно ухаживать. Фото: сайт компании Greensad

Заказать живую елочку в горшке можно, например, в садовом центре Greensad. Ее фермы есть в Киеве и во Львове. Там вам не только подберут елочку из более чем 100 наименований елочных деревьев, начиная от можжевельника до канадской или Ольденбургской ели, но и доставят к вам домой. Кроме того, дадут целый список важных рекомендаций, как правильно ухаживать за елкой, чтобы весной было что высаживать, а не выбрасывать. Оказывается, такую ель нужно хранить при правильной температуре и соблюдать строгий режим поливания.

Бюджет живой елки в горшке от 350 до 14 тысяч гривен. Все зависит от ее размеров, сорта, возраста и страны происхождения.

Сайт компании: https://greensad.ua/shop/

Погода на Новый год 2022, или Где купить новогодний снег

По прогнозам синоптиков, Украину в этом году ожидает сравнительно теплая зима. Количество осадков в пределах нормы, в некоторых регионах страны даже нехватка снега. Но нам не привыкать, количество лет со снегом под Новый год в последнее время можно пересчитать по пальцам.

Искусственный снег бывает их холлофайбера, из специальной сухой смеси, которая при добавлении воды создает почти настоящий снег, и в виде спрея. Фото: сайт компании 4party

Полноценно побаловать себя настоящим снегом “под заказ” пока роскошь не для всех. Но запастись искусственным снегом в качестве атрибутики для украшения квартиры — запросто.

Бывают варианты в виде геля или спрея в баллончиках, а также сухой снег, из которого делают настоящие сугробы. Достаточно пару чайных ложек сухой смеси залить водой — и “снег” за минуты превращается в сугроб, то есть увеличивается в объеме в 30-40 раз. Производители уверяют: он практически ничем не отличается от натурального, разве что не тает. Чтобы такой “снег” получился пушистым и белым, его разбавляют меньшим количеством воды.

1 килограмм искусственного снега из холлофайбера стоит в пределах 200 гривен. Фото: сайт 4party

Заказать искусственный снег можно, например, у компании 4party. На рынке она работает уже 13 лет.

1 килограмм искусственного снега из холлофайбера стоит там 220 гривен. Баллончик уже готового продукта, из которого ваш снег можно распылять на что угодно, обойдется там же в 64 гривны. А сухая смесь, которая превращается в почти реальный снег после добавления воды, — 20 гривен (10 грамм).

Сайт компании: https://4party.ua

Новогодний декор интерьера "под ключ"

Этот сервис специально для тех, кто усиленно “впахивает” до 20.00 31 декабря, но все-таки хочет прийти домой, а там… Новый год. Можно нанять декоратора или флориста. А можно обратиться к сервисам, которые все сделают за вас. Организуют и елку в горшке, и ее украшение, и новогоднее оформление квартиры, и даже клининг после праздника.

Новый год "под ключ" влючает в себя не только новогодний декор, но даже и клининг после праздников. Фото: сайт "Этуаль Флора"

Подобных сервисов в Киеве несколько. Один из них — компания "Этуаль Флора". Ее магазины работают в Киеве и Харькове. Выбранную продукцию доставят и установят прямо у вас дома.

В ассортименте компании праздничные сувениры, рождественские венки, адвент-подсвечники, мини-елочки из живого мха, сохраняющие свежесть более 7 месяцев, а также искусственные елки "под ключ", уже украшенные согласно последним мировым тенденциям.

Бюджет: 2-15 тысяч гривен.

Сайт компании: https://eflora.com.ua

Источник фото: Depositphotos