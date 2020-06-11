Латвия не пускает самолеты из Украины

Латвия определила три десятка стран Европы, полеты в которые разрешены с 10 июня в соответствии с новой политикой, установленной правительством.
Как сообщает Аvianews, в список вошли почти все страны Европейского Союза, Европейской экономической зоны и Швейцария.
Ограничения по-прежнему действуют для полетов в Швецию, Великобританию и Португалию из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19, а также в третьи страны.
По информации издания, новый механизм предусматривает, что теперь список государств, куда разрешены регулярные рейсы, определяется не Минтрансом, а правительством на основании статистики латвийского Центра контроля и профилактики заболеваний.
Так, пассажиры из Литвы, Эстонии из стран, где за последние 14 дней зафиксировано менее 15 случаев коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения, могут въезжать в Латвию без прохождения карантина.
14-дневная изоляция обязательна для приехавших из регионов, где уровень заболеваемости составляет от 15 до 25 человек на 100 тысяч населения за последние 2 недели.
Полеты в страны, где число заболевших превышает показатель 25 человек на 100 тысяч населения, запрещены.
В настоящее время полеты в Латвию запрещены:
третьи страны, включая Украину, Россию, Беларусь, Молдову;
Великобритания;
Швеция;
Португалия;
Полеты в Латвию разрешены, но по прилету обязателен 14-дневный карантин:
Бельгия;
Ирландия;
Полеты в Латвию разрешены, прилетевшие не должны проходить карантин:
Франция;
Испания;
Нидерланды;
Польша;
Румыния;
Дания;
Италия;
Финляндия;
Люксембург;
Германия;
Чехия;
Эстония;
Мальта;
Австрия;
Норвегия;
Литва;
Болгария;
Кипр;
Венгрия;
Швейцария;
Исландия;
Греция;
Словакия;
Словения;
Хорватия;
Лихтенштейн.
Как отмечает издание, на данный момент Украина относится к категории "третьи страны", полеты куда запрещены.
Напомним, Кабинет министров 20 мая принял решение о переходе на адаптивную модель карантина с 22 мая до 22 июня.
Также сообщалось, что авиаперевозки в Украине планируют возобновить с 15 июня 2020 года.
Как стало известно, авиакомпания Windrose с 15 июня запускает рейсы в Одессу, Львов, Днепр и Харьков, а с 15 июля — в Николаев.