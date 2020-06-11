Латвия не пускает самолеты из Украины

Латвия определила три десятка стран Европы, полеты в которые разрешены с 10 июня в соответствии с новой политикой, установленной правительством.

Как сообщает Аvianews, в список вошли почти все страны Европейского Союза, Европейской экономической зоны и Швейцария.

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Ограничения по-прежнему действуют для полетов в Швецию, Великобританию и Португалию из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19, а также в третьи страны.

По информации издания, новый механизм предусматривает, что теперь список государств, куда разрешены регулярные рейсы, определяется не Минтрансом, а правительством на основании статистики латвийского Центра контроля и профилактики заболеваний.

Так, пассажиры из Литвы, Эстонии из стран, где за последние 14 дней зафиксировано менее 15 случаев коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения, могут въезжать в Латвию без прохождения карантина.

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14-дневная изоляция обязательна для приехавших из регионов, где уровень заболеваемости составляет от 15 до 25 человек на 100 тысяч населения за последние 2 недели.

Полеты в страны, где число заболевших превышает показатель 25 человек на 100 тысяч населения, запрещены.

В настоящее время полеты в Латвию запрещены:

третьи страны, включая Украину, Россию, Беларусь, Молдову;

Великобритания;

Швеция;

Португалия;

Полеты в Латвию разрешены, но по прилету обязателен 14-дневный карантин:

Бельгия;

Ирландия;

Полеты в Латвию разрешены, прилетевшие не должны проходить карантин:

Франция;

Испания;

Нидерланды;

Польша;

Румыния;

Дания;

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Италия;

Финляндия;

Люксембург;

Германия;

Чехия;

Эстония;

Мальта;

Австрия;

Норвегия;

Литва;

Болгария;

Кипр;

Венгрия;

Швейцария;

Исландия;

Греция;

Словакия;

Словения;

Хорватия;

Лихтенштейн.

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Как отмечает издание, на данный момент Украина относится к категории "третьи страны", полеты куда запрещены.

Напомним, Кабинет министров 20 мая принял решение о переходе на адаптивную модель карантина с 22 мая до 22 июня.

Также сообщалось, что авиаперевозки в Украине планируют возобновить с 15 июня 2020 года.

Как стало известно, авиакомпания Windrose с 15 июня запускает рейсы в Одессу, Львов, Днепр и Харьков, а с 15 июля — в Николаев.