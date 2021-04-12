Транспорт 1 час назад

Локдаун в Запорожье: Транспорт оставят работать только в пиковые часы

По словам мэра, проезд будет разрешен только по количеству мест для сидения и в масках

Фото: сайт Запорожского горсовета Фото: сайт Запорожского горсовета
Фото: сайт Запорожского горсовета

В Запорожье ужесточают карантинные ограничения, установленные ранее при попадании области в "красную" зону эпидемической опасности распространения коронавирусной инфекции, в частности ограничат работу городского транспорта утренними и вечерними часами. Об этом объявил на своей странице в Facebook мэр города Владимир Буряк.

"Запорожцы, ситуация с распространением коронавируса в городе критическая — 300-400 новых больных в сутки. Уже почти 1000 человек умерли. Медики в аврале — ежедневно 200 госпитализаций. Больницы могут принять исключительно пациентов с тяжелым течением болезни. Поэтому в ближайшее время в городе будут действовать еще более жесткие ограничения", — заявил он.

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Так, общественный транспорт будет перевозить пассажиров только с 6:00 до 9:30 и с 16:00 до 20:00 только по количеству мест для сидения и в масках.

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По словам мэра, контроль за соблюдением этих ограничений усилен. Как будет работать транспорт в выходные, власти сообщат дополнительно — все будет зависеть от ситуации с распространением Covid-19.

В свою очередь, все летние площадки заведений общественного питания, а также аттракционы отныне будут закрыты для посетителей.

Напомним, с 3 апреля аналогичный режим работы городского транспорта (но лишь до 19:00) был введен в Николаеве, попавшем в "красную" зону с 27 марта. Запорожская же область попала в "красную" зону с 9 апреля.

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