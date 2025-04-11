Ми зосереджені на розвитку технологій для вдосконалення роздрібного кредитування, — Сергій Сінченко, Moneyveo

Про тенденції у розвитку українського фінтеху, відновлення ринку роздрібного кредитування, причини скорочення кількості МФО, а також про результати роботи Moneyveo у 2024 році та вплив війни на плани компанії та її програму КСВ — у інтерв’ю для «ТОП-100» розповів Сергій Сінченко, СЕО Moneyveo.

Чим нині живе український фінтех? Це досі більшою мірою розвиток технологій роздрібного кредитування чи курс змінюється на сервісні, посередницькі, інвестиційні функції на фінансовому ринку?

— Фінтех в Україні продовжує динамічно розвиватися попри всі виклики. Основний фокус зосереджений на цифрових кредитах, адже попит на швидке та зручне фінансування залишається досить високим. Серед ключових трендів, які впливатимуть на фінансовий сектор у 2025 році, такі:

Штучний інтелект . 94% фінтех-компаній вважають ШІ однією з найперспективніших технологій для українського ринку.

Відкритий банкінг. Ця концепція активно розвивається у світі, пропонуючи клієнтам більше контролю над фінансовими даними та створюючи можливості для появи нових фінансових продуктів. В Україні відкритий банкінг передбачений законом «Про платіжні послуги», який набув чинності 2022 року.

Запуск відкритого банкінгу планується на серпень 2025-го — після завершення розробки необхідних технічних стандартів та регуляторних вимог. Закон передбачає авторизацію НБУ нових гравців ринку — надавачів нефінансових платіжних послуг (PISP, AISP). Водночас викликає питання заборона для фінансових компаній, як-от Moneyveo, поєднувати фінансові та нефінансові платіжні послуги.

Кібербезпека . З огляду на зростання цифрових загроз фінтех-компанії приділяють особливу увагу захисту даних та фінансових транзакцій.

Цифровий банкінг . Популярність необанків продовжує зростати, пропонуючи клієнтам зручні та швидкі фінансові послуги без необхідності відвідувати фізичні відділення.

Закон «Про платіжні послуги» запровадив новий тип гравця на фінансовому ринку — платіжну установу. Він спрямований на модернізацію платіжної інфраструктури, підвищення прозорості та розширення можливостей небанківських фінансових установ. Наразі лише дві платіжні установи мають ліцензію на відкриття рахунків клієнтів й емісію карток, що дозволяє запускати необанки без обов’язкової співпраці з банком-партнером.

Водночас платіжні установи стикаються з обмеженнями — вони не можуть приймати депозити та мають труднощі з валютними операціями. Хоча нові правила дають більше свободи небанківським надавачам платіжних послуг із розширеною ліцензією, багато питань залишаються неврегульованими.

Тому традиційна модель співпраці фінтех-компаній із банками залишається актуальною.

Ми зосереджені на розвитку технологій для вдосконалення роздрібного кредитування: диджиталізація процесів покращує клієнтський досвід, а сучасні алгоритми оцінки кредитоспроможності підвищують точність рішень. Постійно розширюємо лінійку кредитних продуктів, адаптуючи їх до потреб клієнтів та умов сьогодення.

За останній час багато МФО вийшли з ринку. Чому так відбувається? Це тиск регулятора чи компанії самі йдуть, не витримавши конкуренції та ринкових умов?

— Основна причина, чому багато МФО припиняють діяльність, — це проблеми з адаптацією до посилених вимог НБУ в умовах постійних змін. Споживче кредитування стає дедалі більш технологічним, а витрати на безпеку та ризик-менеджмент зростають. Виживають ті компанії, які мають сучасні рішення для оцінки позичальників і потужну IT-інфраструктуру. Регуляторні вимоги дійсно посилилися, але їхня мета — забезпечити прозорість фінансового сектору.

Обмеження максимальної денної процентної ставки до 1% суттєво змінило ринок. Для Moneyveo це не стало несподіванкою, оскільки наша середньозважена процентна ставка вже давно була нижчою за 1%, що дало нам змогу без труднощів адаптуватися до нових умов.

Наша стратегія базується на процесному управлінні та Lean-підходах, що забезпечують гнучкість і швидку адаптацію до нових реалій. Ми продовжуємо розширювати свою діяльність, зміцнюючи довіру клієнтів та пропонуючи надійні фінансові рішення навіть у кризовий період.

Зараз ми спостерігаємо такі тенденції:

Клієнтська база . Загальний ринок не демонструє значного зростання клієнтської бази, однак наша компанія продовжує поступово нарощувати кількість користувачів.

Зміни у поведінці клієнтів . Спостерігається збільшення середнього строку користування кредитом на 15%. Це може бути результатом зниження процентних ставок, що стимулює клієнтів обирати довші строки кредитування та адаптувати свої фінансові стратегії.

Оцінка ризиків . Наш підхід до оцінки кредитоспроможності залишився незмінним. Рівень дефолтності стабільно тримається на рівні 7-8%, що підтверджує стабільність й ефективність нашої роботи в умовах високих ризиків.

Як на роботі Moneyveo позначилася повномасштабна війна? Уже вдалося компенсувати втрати 2022 року, якщо такі були?

— Повномасштабна війна суттєво вплинула на роботу Moneyveo. У 2022 році через паузу у видачі кредитів у березні-травні чистий кредитний портфель скоротився учетверо. Попри регуляторні обмеження денної ставки на рівні 1% нам вдалося відновити портфель. Ринок загалом просів, але ефективність компанії зросла. Moneyveo залишається прибутковою два роки поспіль, і ми впевнено рухаємося до показників мирного часу.

З якими результатами завершили 2024 рік? Чи вдалося досягти запланованого? Які цілі на 2025-й?

— 2024 рік став для нас періодом стійкості та розвитку, незважаючи на складні умови війни та економічної нестабільності. Загалом у 2024-му видано понад пів мільйона кредитів. Попит на кредитні послуги залишався на рівні березня 2022 року, але нам вдалося досягти значного прогресу. Ми збільшили активну клієнтську базу на 10%, що свідчить про зростання довіри до бренду.

Крім того, ми наростили кредитний портфель на 43%, зберігши високі показники стабільності завдяки постійній увазі до ефективного управління ризиками. Наш рівень дефолтності (DR) залишився нижчим за довоєнний, що дозволяє нам продовжувати утримувати лідерські позиції на ринку України.

Одним із важливих кроків стало впровадження ESG-принципів у діяльність компанії. Це не лише допомогло покращити взаємодію з клієнтами та партнерами, а й підвищило нашу відповідальність перед суспільством.

Ми також продовжили вдосконалювати безпеку даних, гарантуючи відповідність стандарту PCI DSS. Це підтверджує наш серйозний підхід до захисту інформації користувачів.

У 2024 році Moneyveo отримала низку знакових нагород:

«Найкраща МФО онлайн» за версією FinAwards 2024 — підтвердження лідерства у сфері онлайн-кредитування.

«Найкращий CEO МФО» — друге місце.

Best Digital Lending Company — визнання інноваційних досягнень Moneyveo у галузі цифрових технологій.

Best Legal Departments — визнання високих стандартів правового регулювання та прозорості діяльності.

Ці нагороди доводять, що Moneyveo не лише задає тренди в індустрії, а й суттєво впливає на розвиток фінансового ринку загалом завдяки якісним та безпечним фінансовим рішенням для клієнтів.

У 2025 році ми зосередимося на розширенні продуктової лінійки послуг, подальшому розвитку процесного управління, використанні штучного інтелекту та посиленні заходів безпеки.

2024 рік став для нас періодом стійкості та розвитку, незважаючи на складні умови війни та економічної нестабільності

За вашими оцінками, чи відновився попит населення на споживче кредитування?

— Попит на споживче кредитування зростає, хоча й повільно. Ми спостерігаємо збільшення кредитного портфеля переважно завдяки зростанню середнього чека. Однак кількість запитів на Google Trends зменшилась, оскільки змінилась поведінка споживачів. Більше клієнтів обирають пролонгацію своїх кредитів, що збільшує строк користування коштами. Це позитивний тренд, оскільки компаніям не потрібно щоразу залучати клієнтів для оформлення нових кредитів, а клієнти отримують кращі умови кредитування.

Зниження ставок сприяє збільшенню строку кредитування, збільшенню середнього чека та зниженню витрат. Хоча ми ще не досягли обсягів мирного часу, згідно зі статистикою НБУ, натепер попит становить приблизно 60% від показників 2021-го року. Тому ми вдосконалюємо скорингові моделі та автоматизуємо процеси для покращення фінансових результатів.

Водночас після завершення війни ми бачимо потенціал для подальшого зростання та повного відновлення кредитування.

Як змінилась якість позичальників? Чи спостерігається збільшення частки неповернення кредитів?

— Якість позичальників залежить від того, наскільки ефективно компанія оцінює ризики. Якщо вона має сучасні алгоритми скорингу та правильно аналізує платоспроможність клієнтів, то й позичальники відповідальніше ставляться до виконання своїх зобов’язань.

Попри поширені міфи про ринок споживчого кредитування, компанії, які здійснюють якісну оцінку платоспроможності позичальників, не мають значних проблем із поверненням кредитів. Завдяки сучасному скорингу на основі технологій ШІ ми мінімізуємо ризики неповернень і водночас сприяємо зменшенню кредитного навантаження клієнтів, що підвищує їхню фінансову стійкість.

Додаткове підтвердження цього — вартість кредитних портфелів, яка зараз значно вища, ніж до повномасштабної війни. Це свідчить про їхню якість і менший рівень ризику для фінансових установ.

Чи планує Moneyveo інвестувати у розвиток, і якщо так, то у які напрями/технології/проєкти? Можливо, щось ви реалізуєте вже зараз?

— Ми постійно інвестуємо у розвиток сервісів і технологій, зосереджуючись на вдосконаленні клієнтського досвіду та підвищенні ефективності бізнес-процесів. Один із ключових фокусів — інтеграція штучного інтелекту у внутрішні процеси та взаємодію з клієнтами. AI-рішення вже використовуються у скорингових моделях, автоматичному аналізі документів, зображень та аудіозаписів, виявленні аномалій і генерації документації. Це дозволяє пришвидшити опрацювання даних, оптимізувати витрати та покращити якість сервісу.

Також активно оновлюється мобільний застосунок: удосконалюється UX/UI, розширюється функціонал, додаються нові фінансові сервіси. Окрему увагу приділено впровадженню Open Banking API, що забезпечить швидший обмін фінансовими даними, посилений захист від шахрайства та персоналізовані рішення для клієнтів.

Окрім цього, компанія продовжує інвестувати у підвищення кіберзахисту, на який іде третина бюджету ІТ.

Чи відчуваєте ви дефіцит кадрів, про який останнім часом багато говорять на фінансовому ринку? Як із цим боретеся?

— Фахівці з фінансів та IT завжди користуються високим попитом, і ринок потенційних співробітників справді став меншим порівняно з періодом до 2022 року. Це вплинуло на строки закриття вакансій, подекуди вони збільшилися удвічі.

Щоб ефективно вирішувати це питання, ми вдосконалюємо внутрішнє навчання та корпоративні програми розвитку, що допомагає не лише залучати, а й утримувати талановитих фахівців. Особливу увагу приділяємо кадровому резерву: за минулий рік більшість ключових вакансій закрили завдяки внутрішньому просуванню співробітників як у форматі вертикального, так і горизонтального кар’єрного зростання.

З початком повномасштабної війни багато бізнесів фактично зробили невід’ємною частиною своєї повсякденної роботи благодійну діяльність — допомогу населенню, Силам оборони, пораненим військовим тощо. Як цей напрям вибудовується у Moneyveo? Що змінилося за останні три роки?

— Протягом останніх трьох років КСВ-напрям компанії трансформувався у масштабний проєкт HelpbyMoneyveo, який об’єднує ключові ініціативи:

Допомога ЗСУ . Станом на зараз сума допомоги армії становить приблизно 20 млн грн.

Реабілітація поранених військових . Співпраця з центром NextStep Ukraine, де понад 500 захисників пройшли реабілітацію, а тяжкопоранені отримали лікування за кордоном.

Допомога дітям . Компанія стабільно підтримує дитячий будинок у Ворзелі, а також БФ «Єднання спільноти», що опікується важкохворими дітьми та дітьми з інвалідністю.

Розвиток корпоративного волонтерства . Співробітники Moneyveo організовують збори коштів, забезпечують військових необхідними речами та беруть участь у благодійних заходах, як-от забіги, плетіння маскувальних сіток тощо.

Підтримка клієнтів . Ініціатива «Почуй серцем» покликана надавати адресну допомогу тим клієнтам, які стикнулися зі складними обставинами: придбання амуніції для клієнтів військових, фінансування лікування та навіть сприяння у виданні книг.

За три роки наша КСВ-діяльність значно змінилася: вона стала масштабнішою, більш системною та персоналізованою. Ми переконані, що бізнес має не лише генерувати дохід, а й створювати цінність для суспільства.