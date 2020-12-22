Михаил Шелемба: "Отказываться от бренда Volia мы не будем, мы хотим сделать его сильнее"

Покупка оператором фиксированной связи "Датагруп", занимающим лидирующие позиции на украинском телекоммуникационном рынке в B2B-сегменте, еще одного телеком-гиганта — Volia, — работающего в розничном сегменте, является, несомненно, сегодня самой горячей новостью на рынке телеком-услуг.

Как уже ранее сообщалось, сделка уже подана на утверждение в Антимонопольный комитет Украины. В эксклюзивном интервью Delo.ua СЕО "Датагруп" Михаил Шелемба рассказал, что даст слияние двух операторов клиентам, что будет с нынешней командой Volia и как будет развиваться бизнес дальше.

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Михаил, как проходит рассмотрение сделки о приобретении Volia в АМКУ?

— У нас с Антимонопольным комитетом очень конструктивная и продуктивная дискуссия. Коллеги из АМКУ внимательно подошли к изучению нашей заявки. В процессе обсуждений мы дошли до мельчайшего уровня деталей и разобрали каждый из рынков на молекулы. Я очень благодарен коллегам за такой профессиональный подход.

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На первый взгляд, сделка выглядит сложной с точки зрения АМКУ: два лидера рынка, два громких имени сливаются, и вполне может сложиться впечатление, что стоит ожидать увеличения концентрации. Но, углубляясь в детали, мы видим, что увеличения концентрации практически не происходит. Фокусом для АМКУ является рынок "таргета" — отдельно интернет и телевидение для физических лиц и отдельно интернет и телевидение для юридических лиц.

"Датагруп" работает преимущественно с юридическими лицами. Например, в структуре наших доходов 85% — это бизнес клиенты, а 15%, соответственно, приходится на физических лиц. На общенациональном рынке интернета для физлиц мы занимаем около 2%.

У Volia зеркальная ситуация: 95% доходов они получают от физлиц и только 5% — от юридических. Соответственно, если мы прибавляем свою долю к доле Volia, на рынке интернета для физлиц даже ее место в рейтинге не меняется.

Мы копнули глубже. Вдруг на общенациональном рынке все хорошо, но есть монополизация в каком-то регионе, в каком-то отдельно взятом городе. Сети для работы с физлицами пересекаются на 40%, и в каждом из этих городов мы добавляем к существующей доле Volia лишь несколько процентов, суммарно занимая не более 20% рынка в лучшем случае, а в большинстве случаев — гораздо меньше.

Все города общего присутствия — это крупные города и областные центры, где конкуренция максимальна: там присутствуют как общенациональные игроки — такие как "Киевстар" или "Укртелеком", — так и локальные. И местные операторы зачастую сильнее национальных, у них основная доля на рынке этих городов.

На рынке телевидения "Датагруп" имеет настолько мизерную долю, что попадает в рейтингах в строчку "Другие" — это доли процента, статистическая погрешность.

По юридическим лицам ситуация обратная: у Volia в этом сегменте очень маленькая доля, она ничего существенного нам не добавляет. Учитывая все вышесказанное, мы не видим никакого риска увеличения концентрации на рынке и рассчитываем на положительное решение АМКУ.

Михаил Шелемба. Фото: Константин Мельницкий/Delo.ua

Зачем, с точки зрения стратегии, укрепляется "Датагруп"?

— Если смотреть стратегически, есть глобальный тренд: доходы телеком-отрасли растут медленнее, чем номинальный ВВП. С номинальным ВВП растут расходы телеком-оператора: зарплаты сотрудников, аренда, электроэнергия. Доходы при этом растут медленнее. Соответственно, маржа в телекоме в долгосрочной перспективе должна снижаться. Мы это видим на украинском рынке. Возникает дилемма: сокращать затраты и снижать качество сервиса для клиентов или увеличивать масштаб, чтобы размыть фиксированные издержки?

Укрупнение имеет смысл именно с точки зрения операционной эффективности. У нас есть очень большая телеком-инфраструктура, дорогая в содержании. У Volia она также большая и дорогая в содержании. Мы сливаем воедино инфраструктуру и получаем возможность обслуживать ее с меньшими затратами.

Как пример: в одном и том же здании есть техническое помещение, где стоит оборудование.

"Датагруп" и Volia. И то, и другое работает на 20-30% мощности. Мы платим за аренду и электричество, и они платят за аренду и электричество. Поставив один комплект оборудования, который будет заполнен на 50-60%, мы снижаем затраты на аренду и электричество, которое потребляется вне зависимости от загрузки оборудования. Помимо этого, стоит учесть и затраты на эксплуатацию оборудования, и капитальные инвестиции в его модернизацию в будущем.

Почему именно Volia?

— В Украине не так много игроков, которых можно купить. На розничном рынке 5-6 тысяч операторов, большая часть из которых работает достаточно непрозрачно. Подобные структуры пользуются не совсем "чистыми" схемами. Такие компании мы купить не можем.

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Volia же обладает достаточно сильной позицией в том сегменте, в котором мы мало присутствуем. Эта компания прозрачна, понятна, платит налоги, официальные зарплаты и т. д. У нее также развита корпоративная культура, которую можно будет интегрировать с нашей.

Чего ждать рынку от этой покупки?

— В этой сделке есть много плюсов для всех стейкхолдеров. Акционеры получают синергию, увеличение операционной эффективности, повышение стоимости бизнеса. Что получит клиент? Каждая из компаний, чтобы поддерживать, улучшать и обновлять уровень сервиса, должна много инвестировать. Это десятки миллионов долларов для каждой из них.

Объединив две компании, мы даже на инвестиционных программах сможем позволить себе больше, чем это могло бы быть ранее. Сможем больше вкладывать в модернизацию сети, предоставлять абонентам более высокую скорость интернет-услуги, более качественный сервис. Расширим емкость сети и дополнительные меры, которые повысят отказоустойчивость. Для сотрудников это тоже плюс: амбициозные и эффективные сотрудники смогут проявить себя на большем масштабе, многие получат возможность карьерного роста и развития.

Михаил Шелемба. Фото: Константин Мельницкий/Delo.ua

Вы сохраняете нынешнюю команду Volia?

— Для любой компании важно иметь сильную команду. Поиск правильных людей иногда занимает больше года. Растерять сильных людей, которые сейчас есть у Volia, — неправильно и даже глупо. Конечно, мы настроены на то, чтобы люди, которые сейчас делают бизнес Volia, видели свое будущее с нами, не боялись объединения и понимали, что перед ними откроются новые возможности для роста. Бизнес компании станет шире, мы сможем внедрять быстрее новые интересные проекты. Наконец, объединение откроет новые возможности для сотрудников обеих компаний на всех уровнях.

Мы в "Датагруп" всегда очень трепетно, с большим уважением относимся к человеческому капиталу, много инвестируем в развитие сотрудников, даем людям возможность себя реализовать, и эту культуру, и практики хотим перенести на команду Volia.

Во сколько обошлась покупка? Эксперты оценивали компанию Volia в $150-200 млн. Как удалось найти столь серьезные средства?

— Сумму сделки я разглашать не могу. Скажу лишь, что мы были не единственным потенциальным покупателем, был конкурентный процесс, и мы дали лучшее предложение. Безусловно, эта цена рыночная, и она немаленькая. Мы живем в мире, в котором найти деньги под хороший проект можно всегда, было бы желание.

Кто будет финальным владельцем компании?

— Те же акционеры, что и у "Датагруп": я и фонд EEGF II Horizon Capital.

Клиент заметит смену собственника?

— В момент самого юридического события — приобретения — для абонента ничего не изменится. Но мы, конечно, хотим, чтобы и клиенты "Датагруп", и клиенты Volia ощутили value — ценность от того, что компания стала сильнее. Мы понимаем, что это не только финансовая транзакция. Мы приходим, чтобы сделать бизнес качественно лучше для клиента.

У нас серьезное намерение модернизировать сеть Volia и увеличить надежность сервиса. Думаю, что корпоративная культура "Датагруп", построенная на индивидуальном обслуживании корпоративных клиентов, дополнит подходы к обслуживанию Volia и сделает общение клиентов с компанией приятнее, удобнее и быстрее.

Как планируете развивать бренд Volia?

— Команда Volia проделала большую работу в 2020 году: трансформировала внутренние бизнес-процессы, провела ребрендинг и изменила позиционирование. Сейчас у Volia один из самых больших онлайн-кинотеатров в Украине. В планах — дальнейшее расширение базы клиентов и развитие собственных телеканалов. Будущее индустрии медиасервисов за легальным контентом. Поэтому отказываться от бренда Volia мы не будем, хотим сделать его еще сильнее, ближе к клиентам, домашнее и приятнее. Естественно, это большая, скрупулезная работа, которая займет определенное время — весь следующий год точно.

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Volia развивала телевидение, контент. Вы продолжите это делать?

— Стратегически правильно для Volia предоставлять не только интернет, но и контент-услуги. В 2020-ом году они запустили свою мультискрин-платформу, которую можно использовать в сети любого оператора, и это правильный шаг. У компании есть сильные собственные телеканалы, которые они продвигают не только в своей сети, но и в сетях других операторов. И это один из тех факторов, благодаря которому многие выбирают Volia.

Михаил Шелемба. Фото: Константин Мельницкий/Delo.ua

Не желаете начать конкурировать с Netflix, выпуская собственный контент?

— В бизнесе нужно быть прагматичным и немного романтиком. Если быть "слишком романтиком", то бизнес не взлетает. Мы сфокусируемся на том, что даст пользу клиентам в ближайшей перспективе — это качество сервиса, качество обслуживания, качество сети и, конечно же, улучшение работы с контентом, который уже есть.

Ваша компания — лидер B2B-сегмента. Теперь вы идете в B2C. Не значит ли это, что вы перестанете фокусироваться на корпоративном сегменте?

— О, это слухи, которые распускают некоторые наши конкуренты, пытающиеся отщипнуть себе кусок рынка "Датагруп". Раньше рассказывали, что у нас нет денег, но клиенты видели, сколько мы инвестируем в сети, в модернизацию. Аргумент не сработал. Уверен, теперь появится новый: "Датагруп" уходит из B2B. Но это всего лишь мечты наших конкурентов, которым не суждено сбыться.

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В реальности объединение дает огромные преимущества для наших B2B клиентов. Наша сеть доступа (последние мили) практически удвоится. За счет этого мы сможем быстрее включать корпоративных клиентов по своей сети, предоставлять им более надежный сервис за счет использования дополнительных маршрутов резервирования трафика, контролировать обслуживание. Для нас усиление позиций в В2В было очень важным аргументом в пользу решения купить Volia.

Беседовал Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua