Бизнес 1 час назад

Один из основателей Apple создал космическую компанию (ВИДЕО)

Компания Privateer Space основана совместно с гендиректором робототехнической компании Ripcord Алексом Филдингом

Стив Возняк. Фото: Getty Images Стив Возняк. Фото: Getty Images
Стив Возняк. Фото: Getty Images

Американский предприниматель и изобретатель, один из основателей корпорации Apple Стив Возняк заявил о создании частной космической компании Privateer Space.

По его словам, компания "работает над тем, чтобы космос был безопасным и доступным для всего человечества".

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При этом в Twitter Возняк добавил, что эта компания не похожа на другие. 

Privateer Space основана совместно с гендиректором робототехнической компании Ripcord Алексом Филдингом.

В сопроводительном ролике сообщается, что Privateer Space "работает над тем, чтобы космос стал безопасным и доступным для всего человечества".

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Подробнее о планах компании будет рассказано на технологической конференции AMOS Tech 2021, которая пройдет с 14 по 17 сентября на Гавайских островах.

Напомним, компания-разработчик ракетно-космической техники Firefly Aerospace (США), собственником которой является украинский бизнесмен Максим Поляков, провела финальный наземный тест ракеты-носителя Alpha перед запуском.

Ранее американская компания Firefly Aerospace, владельцем которой является украинец Максим Поляков, получила от NASA приглашение на разработку космического аппарата на электрической тяге, способного в космосе перемещать грузы и доставлять их на лунную орбиту — Space Utility Vehicle.

Сообщалось, что Firefly Aerospace доставит в космос спутник General Atomics в рамках миссии NASA по исследованию загрязнений воздуха на Земле.

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