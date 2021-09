Один из основателей Apple создал космическую компанию (ВИДЕО)

Американский предприниматель и изобретатель, один из основателей корпорации Apple Стив Возняк заявил о создании частной космической компании Privateer Space.

По его словам, компания "работает над тем, чтобы космос был безопасным и доступным для всего человечества".

При этом в Twitter Возняк добавил, что эта компания не похожа на другие.

Privateer Space основана совместно с гендиректором робототехнической компании Ripcord Алексом Филдингом.

Подробнее о планах компании будет рассказано на технологической конференции AMOS Tech 2021, которая пройдет с 14 по 17 сентября на Гавайских островах.

