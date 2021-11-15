Офис генпрокурора передал немецким коллегам элитные авто (ФОТО)

Офис генерального прокурора (ОГП) по запросу о предоставлении правовой помощи в деле о масштабной международной мошеннической схеме передал компетентному органу Германии автомобили Lamborghini и Rolls Royce.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"На выходных из международного пункта пропуска "Борисполь-аэропорт" в небо поднялся самолет с элитными авто стоимостью более 1 млн евро. Транспортные средства переданы Офисом генерального прокурора компетентному органу Федеративной Республики Германия по запросу о предоставлении правовой помощи по делу о масштабной международной мошеннической схеме, связанной с инвестированием в несуществующие финансовые продукты", — написала Венедиктова.

По словам генпрокурора, преступление было организовано гражданами Украины, а совершено в Германии, Болгарии, Сербии и других европейских странах.

При этом большинство участников преступной организации разоблачены и задержаны на территории иностранных государств и в Украине.

"Компетентными органами ФРГ установлено, что Lamborghini Aventador SJV стоимостью 621 тысяч евро и Rolls Royce Phantom стоимостью 451 тысяч евро являются доказательствами того, что они приобретены за счет средств, полученных в результате мошеннических действий. По запросу немецких коллег наши правоохранители нашли автомобили и обеспечили наложение арестов на них в рамках международного сотрудничества. Самый сложный этап — их транспортировка в Германию", — отметила глава ОГП.

Венедиктова добавила, что ранее иностранным странам передавались только изъятые из обращения вещи, культурные ценности и другие доказательства.

Напомним, в октябре сотрудники Киберполиции разоблачили в Украине транснациональную преступную группировку хакеров, нанесшую иностранным компаниям убытков на $120 млн.

В июле НКЦБФР определила шесть новых сомнительных финансовых проектов, которые с большой вероятностью занимаются мошенничеством, воруя средства граждан.

В конце июня комиссия также внесла в указанный перечень шесть фейковых форекс-брокеров. В начале августа "черный список" пополнился еще семью скам-проектами, в том числе в него внесли "Торговый дом "Карат".