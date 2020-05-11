Ослабление карантина: в Киеве открылся ТРЦ "Дрим Таун"

Киевский торгово-развлекательный центр "Дрим Таун" в понедельник, 11 мая, возобновил свою работу после закрытия в связи с карантином по коронавирусу.

Об этом сообщил один из владельцев ТРЦ Гарик Корогодский на своей странице в Facebook.

"11 мая "Дрим Таун" ждет вас. Открываются все магазины, пока не ясна судьба фуд-корта. Рестораны работают на вынос и доставку. Закрыты фитнес, кинотеатр и развлекалки", — написал он в соцсети.

Что касается санитарной безопасности, то Корогодский пообещал сделать "все по закону и даже больше".

"Мы очень соскучились и печемся о здоровье, вашем и нашем. Если есть какие-то вопросы, идеи, пожелания — эти дни мы работаем практически круглосуточно. До встречи!" — резюмировал бизнесмен.

Ранее собственники киевского ТРЦ "Дрим Таун" Гарик Корогодский и Александр Меламуд приняли решение не брать плату у арендаторов торговых площадей за время карантина, кроме работающих продуктовых магазинов.

Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая с некоторыми ослаблениями.

Как сообщалось, с 11 мая в Украине начали действовать первые ослабления карантина по коронавирусу и начала работать концепция адаптивного карантина. Однако местные власти, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе, могут оставлять в силе определенные ограничения.