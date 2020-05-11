Крупный бизнес 50 минут назад

Ослабление карантина: в Киеве открылся ТРЦ "Дрим Таун"

На территории ТРЦ открываются все магазины, кроме фуд-корта, а рестораны работают на вынос и доставку

Ослабление карантина: в Киеве открылся ТРЦ "Дрим Таун" Ослабление карантина: в Киеве открылся ТРЦ "Дрим Таун"
ТРЦ "Дрим Таун". Фото: comments.ua

Киевский торгово-развлекательный центр "Дрим Таун" в понедельник, 11 мая, возобновил свою работу после закрытия в связи с карантином по коронавирусу.

Об этом сообщил один из владельцев ТРЦ Гарик Корогодский на своей странице в Facebook.

Кратко и по делу в Telegram

"11 мая "Дрим Таун" ждет вас. Открываются все магазины, пока не ясна судьба фуд-корта. Рестораны работают на вынос и доставку. Закрыты фитнес, кинотеатр и развлекалки", — написал он в соцсети.

Что касается санитарной безопасности, то Корогодский пообещал сделать "все по закону и даже больше".

"Мы очень соскучились и печемся о здоровье, вашем и нашем. Если есть какие-то вопросы, идеи, пожелания — эти дни мы работаем практически круглосуточно. До встречи!" — резюмировал бизнесмен.

Ранее собственники киевского ТРЦ "Дрим Таун" Гарик Корогодский и Александр Меламуд приняли решение не брать плату у арендаторов торговых площадей за время карантина, кроме работающих продуктовых магазинов.

Читайте также:
С 12 мая в Киеве увеличат количество наземного транспорта (СХЕМА)

Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая с некоторыми ослаблениями.

Как сообщалось, с 11 мая в Украине начали действовать первые ослабления карантина по коронавирусу и начала работать концепция адаптивного карантина. Однако местные власти, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе, могут оставлять в силе определенные ограничения.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

После ослабления карантина в Украине может быть его ужесточение — Шмыгаль
После ослабления карантина в Украине может быть его ужесточение — Шмыгаль
С 12 мая в Киеве увеличат количество наземного транспорта (СХЕМА)
С 12 мая в Киеве увеличат количество наземного транспорта (СХЕМА)
В Киеве 6 районов остались без воды из-за аварии на Деснянской станции
В Киеве 6 районов остались без воды из-за аварии на Деснянской станции
Загрузка...
Новое видео
Как вести бизнес в новых реалиях: аnticrisis business talks с Юлией Савостиной, Made in Ukraine

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. После ослабления карантина в Украине может быть его ужесточение — Шмыгаль

  3. Ослабление карантина: в Киеве открылся ТРЦ "Дрим Таун"

  4. Адвокатская фирма с США заплатила $11 млн, чтобы избежать иска Тимошенко — NYT

  5. В Нидерландах украинку нашли мертвой в воде за бортом судна Regal Princess

Загрузка...