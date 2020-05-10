Транспорт 1 час назад

Первым концессионным морским портом в Украине станет "Ольвия" — Криклий

Концессионные договора портов "Херсон" и "Ольвия" планируют заключить в один день

Первым концессионным морским портом в Украине станет "Ольвия" — Криклий Первым концессионным морским портом в Украине станет "Ольвия" — Криклий
Фото: СВІДОК.info

Специализированный морской порт "Ольвия", расположенный в Николаеве, станет первым концессионным портом в Украине.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, осмотрев мощности предприятия во время рабочей поездки в Николаевскую область 8 мая, передает пресс-служба ведомства.

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По его словам, концессионные договора портов "Херсон" и "Ольвия" планируют заключить в один день.

"Украинские порты должны работать на полную. Впервые в истории Украины мы провели честные и открытые концессионные конкурсы в портах "Ольвия" и "Херсон". В ближайшее время будут подписаны соответствующие договора. "Ольвия" — наш первый концессионный проект, по которому мы реализуем следующие. В рамках этого проекту мы привлекаем к работе в Украине ведущего мирового оператора — катарскую компанию QTerminals. Она инвестирует 3,4 млрд грн в развитие порта, что положительно отразится не только на инфраструктуре Николаева, но и, без преувеличения, всей страны", — подчеркнул глава министерства.

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Криклий отметил, что мощности украинских портов пока используются лишь наполовину. Поэтому были выбраны два возможных пути их модернизации:

– порты, демонстрирующие рост перевалки объемов грузов (например, морской торговый порт "Южный") остаются государственными;

– порты, которые требуют дополнительных инвестиций для дальнейшего развития, передаются в концессию.

"Это не только позволит увеличить доходы для государственных и местных бюджетов, которые пойдут на зарплаты, пенсии, развитие образования и науки, культуры. Это рабочие места для людей и достойная оплата их труда. Мы гарантируем трудовым коллективам концессионных портов сохранения рабочих мест в течение 5 лет", — добавил Криклий.

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Ранее глава Мининфраструктуры заявлял, что, несмотря на пандемию коронавируса, которая усложняет логистические процессы во всем мире, договора о концессии портов "Ольвия" и "Херсон" будут подписаны вовремя.

Напомним, 3 октября 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон о концессии во втором чтении и в целом. Указано, что этим законом предусматривается урегулирование условия передачи государственного и коммунального имущества в коммунальную собственность.

Как сообщалось, 21 января правительство передало в концессию Херсонский морской торговый порт грузинско-швейцарской компании "Рисоил-Херсон".

В свою очередь, катарская QTerminals признана победителем конкурса на концессию имущества ГП "Стивидорная компания (СК) "Ольвия". По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, в развитие порта в течение 5 лет будет инвестировано 3,4 млрд грн. Сумма ежегодных концессионных платежей составит 82 млн грн, что в 16 раз выше прибыли порта за 2019 год.

 

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