«Підтримка українців стала частиною нашої репутаційної ідентичності», - Тарас Коляда, виконавчий директор мережі аптек «Подорожник»

Що для вас є основними складовими бізнес-репутації компанії? Чи є специфіка управління репутацією у фармацевтичному, зокрема аптечному, бізнесі?

Для нас репутація — це основа довіри. Довіра визначає, як з нами працюють клієнти, партнери та команда. У фармацевтичному ритейлі вона не створюється словами чи кампаніями, а підтверджується щоденними діями: прозорими процесами, якістю сервісу, стабільністю в умовах невизначеності.

«Подорожник» працює у середовищі, де кожна дія має етичну і практичну вагу. Люди приходять в аптеку по допомогу — і тут не може бути компромісів. Тому ми вибудували систему репутаційного управління навколо трьох принципів: відкритості, відповідальності, сервісності.

Клієнт має бути впевнений у якості препарату, коректності поради, у тому, що йому підкажуть без зайвого нав’язування. Ми підтримуємо цю довіру внутрішніми стандартами: суворим контролем якості постачальників, фармаконаглядом, персоналізованістю сервісу, навчанням персоналу.

Фармацевтичний ринок має власну специфіку: тут будь-яка помилка впливає не на рейтинг, а на здоров’я. Саме тому ми дивимося на репутацію не як на комунікаційний показник, а як на частину системи якості. Усе — від політики зберігання до підходів до реклами — має працювати бездоганно. Це не просто діловий імідж, а щоденна відповідальність перед людьми, які довіряють своє здоров’я нашим фармацевтам.

Сьогодні «Подорожник» — це понад 2200 аптек у всіх областях України, 22 млн клієнтів у базі, приблизно 5 млн відвідувачів щомісяця. Ми є найбільше представленою аптечною мережею у малих громадах. Така присутність — це не лише бізнесова стратегія, а частина нашої репутаційної політики: забезпечити доступність ліків усюди, де вони потрібні.

Мережа аптек «Подорожник» - найбільша в Україні й працює на фармацевтичному ринку понад 26 років. Налічує більш ніж 2200 аптек по всій Україні у малих і великих населених пунктах. Клієнтам мережі є понад 22 млн. українців. Асортимент «Подорожника» перевищує 25 тис. товарів.

Чи вважаєте ви репутаційний капітал фактором, який безпосередньо впливає на прибутковість бізнесу?

Так, і ми це бачимо у власних показниках. Індекс лояльності клієнтів (NPS) у мережі «Подорожник» становить 28%. Це пряме свідчення того, що люди довіряють бренду й залишаються з ним, навіть маючи вибір.

Репутація забезпечує бізнесу стабільність. Клієнти повертаються, партнери пропонують найкращі умови, а команда відчуває себе частиною спільної справи. Саме тому ми розглядаємо репутацію як актив, що формує прибуток — через довіру, повторні покупки, меншу чутливість до ціни й вищу ефективність усередині команди.

Мережа аптек «Подорожник» розвивається завдяки саме цьому фундаменту — відкритості, відповідальності, сервісності.

Як змінилися підходи у формуванні та захисті репутації бізнесу з початком повномасштабної війни? Які речі стали неприпустимими, які репутаційні ризики набули особливої ваги?

Після 24 лютого 2022 року репутація бізнесу перестала вимірюватися словами. Вона визначається діями, здатністю триматися й допомагати іншим. «Подорожник» від перших днів війни став частиною гуманітарного фронту. Ми забезпечували ліками лікарні та військові частини, допомагали прифронтовим громадам, підтримували медиків.

Сьогодні загальний обсяг благодійної допомоги від компанії перевищує 100 млн грн. Ми передали понад 110 одиниць транспорту — карети швидкої, пікапи та позашляховики для фронту. Щомісяця аптеки долучаються до зборів для ЗСУ, а співробітники компанії — до волонтерських ініціатив.

Ми співпрацюємо з провідними благодійними фондами: із фондом Сергія Притули у межах мегазбору «Бонусна броня», де клієнти задонатили 1,8 млн бонусів, а компанія додала 1 млн грн; з фондом «Повернись живим» у проєкті «Формула зв’язку», який забезпечує авіанавідників технічними засобами; з ініціативою United24, завдяки якій ми зібрали 1,6 млн грн на розмінування; з благодійними фондами «Україна в огні» та Центром волонтерства і захисту, які допомагають шпиталям та громадам.

Підтримка українців стала частиною нашої репутаційної ідентичності. Ми переконані: люди пам’ятають, хто залишився поруч у найважчі моменти. Для нас головне — діяти чесно, без гучних слів, але з реальними результатами.

Наскільки вагому роль у формуванні репутації бізнесу почала відігравати КСВ? Які ключові проєкти реалізувала ваша компанія у 2025 році?

Корпоративна соціальна відповідальність — це частина нашої ДНК. Ми допомагаємо там, де це справді змінює життя людей. «Подорожник» увійшов до топ-10 компаній, які активно підтримують українців під час війни за версією журналу «Фокус».

Наші головні напрями — підтримка армії, медицини, освіти й громад. Ми передаємо техніку, медикаменти, засоби зв’язку, FPV-дрони, підтримуємо мобільні шпиталі та проєкти реабілітації. Разом із партнерами реалізували масштабний проєкт навчання інструкторів тактичної медицини, обладнали фронтові авто операторів дронів «Метелик» і передали 20 FPV-дронів «Грім». Ми співпрацюємо із Superhumans Center: з кожного проданого паковання продукції «Халеон Україна» перераховуємо 5 грн на реабілітацію та протезування постраждалих від війни. Крім того, ми підтримуємо ментальне здоров’я українців — спільно з платформою «Моє Коло» організували групи психологічної підтримки для клієнтів і співробітників.

«Подорожник» залишається аптекою, яка символізує турботу, витримку й людяність. Наші фармацевти працюють у надскладних умовах, навіть коли немає світла чи тривають обстріли, аптеки відкриті. У Запоріжжі одна з наших аптек стала справжнім пунктом незламності для громади.

Ми також продовжуємо унікальний проєкт «Перша полярна аптека» на станції «Академік Вернадський», підтримуємо спорт і партнерів, серед яких футбольний клуб «Карпати». Соціальна відповідальність для нас — це доказ, що бізнес може бути опорою. І це головна складова репутації — бути там, де від тебе є користь