Транспорт 60 минут назад

Поезда в "красной зоне" будут останавливаться только для высадки пассажиров — Криклий

Мининфраструктуры обратилось к правительству с предложением, согласно которому можно будет обеспечить высадку людей в "красной зоне" карантина

Владислав Криклий. Фото: Facebook Владислав Криклий. Фото: Facebook
Владислав Криклий. Фото: Facebook

Поезда, которые направляются в красную зону карантина, будут останавливаться только для высадки пассажиров.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире "Громадського радио".

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По его словам, если высадки-посадки вообще не будет, то нужно предупреждать людей заранее.

В связи с этим, Мининфраструктуры обратилось к правительству с предложением, согласно которому можно будет обеспечить высадку людей в "красной зоне" карантина.

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"Вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялась, разумеется, что высадку сделать это не проблема. Человек может выйти из поезда, но обратно уже не зайдет и понятно, что подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будет. Сейчас мы подходим к этой логике, и я надеюсь, что завтра такие изменения в постановления сделают", — сказал Криклий.

Напомним, 31 июля Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании определила регионы по уровню распространения эпидемической опасности COVID-19.

Разделение страны на четыре зоны по уровню распространения коронавируса — "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" — начала действовать 3 августа.

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