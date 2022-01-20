Португальцы построят в Виннице завод по производству стройматериалов

Компания TCS (Португалия) планирует построить инновационный завод на территории индустриального парка в Виннице.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Винницы Сергей Моргунов.

По его словам, соответствующие соглашения в рамках меморандума о сотрудничестве были подписаны 19 января.

Строительство объекта должно начаться уже в текущем году.

"Уже в 2023 году TCS планирует запустить производство строительных материалов по современной технологии, которая была запатентована компанией. Впоследствии мощности будут расширять – до семи тысяч квадратных метров площадей. В общей сложности на предприятие должны устроить более 200 работников", – написал Моргунов.

В строительство объекта планируют инвестировать около 33 млн евро. Основными рынками сбыта продукции, по словам представителей компании, будут как европейские страны — Германия, Португалия, Люксембург, так и страны Африки.

Как отметил основатель TCS Джоао Педро Де Оливейра Феррейра Де Араужо, производство будет соответствовать высоким экологическим стандартам. Кроме того, компания нацелена на использование возобновляемой энергетики для нужд завода.

Ранее сообщалось, что в Виннице началось строительство крупнейшего в Европе завода по производству горнолыжного снаряжения.

Напомним, холдинговая компания UFuture, принадлежащая бизнесмену Василию Хмельницкому, построит на территории индустриального парка "Белая Церковь" в 2022 году пять заводов.