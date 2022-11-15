Разом до перемоги: як поштово-логістична група компаній Meest допомагає ЗСУ

Безперервна робота українського бізнесу під час війни — дуже важлива для України. Це допомагає зберігати робочі місця, підтримує на належному рівні економіку країни, а ще дозволяє надавати постійну допомогу армії.

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За словами президента поштово-логістичної групи компаній Meest Ростислава Кісіля, підтримка ЗСУ — один з ключових благодійних напрямків міжнародної поштово-логістичної групи компаній Meest від самого початку повномасштабного вторгнення. Всі компанії групи Meest працюють заради перемоги та вірять в те, що спільними зусиллями подолаємо ворога.

Міжнародна поштово-логістична група компаній Meest спеціалізується на закупівлі та доставці товарів з Китаю, США та країн Європи, через що має змогу регулярно допомагати закуповувати та доставляти найбільш необхідні волонтерам та армії товари: одяг, аптечки, турнікети, спальні мішки, намети, продукти харчування та інші необхідні речі.

Так нещодавно Meest Group разом зі своєю компанією Meest China придбали два джипи-пікапи та 3 дизель-генератори для військової частини, в якій служать мешканці міста Черкаси та захищають Україну на лінії фронту.

Акціонер компанії Meest China В’ячеслав Лисенко, який також активно займається волонтерською діяльністю, особисто відвідали лінію фронту, щоб передати українським захисникам з Черкащини придбані джипи-пікапи та дизельні генератори.

В’ячеслав Лисенко на своїй сторінці у Фейсбук пише: «Я сам родом з міста Черкаси, і прожив у ньому 30 років. Я дуже радий допомогти саме черкаським хлопцям у ЗСУ. Багато з них зі мною росли, у багатьох моїх знайомих там, на фронті, діти та родичі. Завжди хотів допомагати рідному місту, але мріяв це робити по-іншому та з іншими цілями. Але ця мета – ПЕРЕМОГА – зараз найголовніша в моєму житті, житті моїх команд, житті черкащан та всієї нашої країни».

Працівники групи компаній Meest та Міст Чайна висловлюють велику вдячність усім клієнтам, які продовжують користуватися послугами компанії. Адже частину прибутку компанія постійно спрямовує на потреби армії.