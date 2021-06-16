СБУ почти за 130 млн грн закупила шпионское оборудование из Израиля

10 июня Служба безопасности Украины (СБУ) заключила два соглашения с фирмой "Инсайд Солюшнс" о закупке оборудования и программного обеспечения для поиска абонентов мобильной связи в режиме реального времени на общую сумму 129,47 млн грн.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наші гроші".

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Так, по данным издания, к 10 сентября 2021 года поставят два специальных аппаратно-программных продукта:

система Enigma OSINT разработки компании Ultra Information Solutions Ltd (Израиль) по 104,43 млн грн. Она предназначена для разведки из открытых источников;

система GeoMatrix solution разработки компании Rayzone Group Ltd (Израиль) по 25,04 млн грн. По данным сайта разработчика, система позволяет тайно находить абонентов GSM / UMTS / 3G / 4G (LTE) практически по всему миру в режиме реального времени.

Развернутая спецификация и программное обеспечение, согласно протоколу, является информацией для служебного пользования (ДСП).

Гарантийный срок составляет один год. Аванс составляет 30%, а остальные оплатят после поставки.

По словам заказчика, этот софт и оборудование необходимы для обеспечения противодействия противоправной деятельности в ущерб интересам государства в сфере информационной безопасности в условиях так называемой "гибридной войны" (российской военной и информационной агрессии).

Закупки провели по переговорной процедуре со ссылкой на отсутствие конкуренции по техническим причинам. Рабочая группа СБУ изучила рынок и выяснила, что эти системы включают уникальный многофункциональный софт, которого нет на рынке IT-разработчиков резидентов и интеграторов.

Компания "Инсайд Солюшнс" имеет опыт реализации проектов в области системной интеграции и защиты информации и является авторизованным эксклюзивным поставщиком Ultra Information Solutions и Rayzone Group в Украине.

Владельцем "Инсайд Солюшнс" с уставным капиталом 1 тысяча грн является житель Киева Игорь Галицкий. Он также является учредителем фирмы "Росток-Принт" вместе с Игорем Масолом, и предприятия "Росток-Спаркс" ЛТД вместе с Валентином Сологуб, Ларисой Гостищевой, Дмитрием Байтлером и КУА "Овамо Кэпитал" Анатолия Дубинского.

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Игорь Масол является сыном покойного бывшего премьер-министра Виталия Масола и основным акционером ЗАО "Компания Росток", которое производит счетчики, материалы и тому подобное.

С 2019 года "Инсайд Солюшнс" получила подрядов на 249,88 млн грн в СБУ, Пенсионном фонде, Госспецсвязи и ДП "Нефтегазбезопасность" НАК "Нафтогаз Украины".

Ранее, сразу после создания в 2018 году, она называлась "Компания Патентная студия Рудого". Ее тогдашний основатель Тарас Рудый занимается регистрацией торговых марок.

Напомним, в марте киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли работу в Киеве "ботофермы", располагавшей более 5 тысяч аккаунтов в соцсетях.

В октябре 2020 года СБУ сообщила о пресечении деятельности трех "ботоферм", распространявших фейки перед местными выборами.

Источник фото: Depositphotos.