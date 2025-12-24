Schneider Electric представила портфоліо рішень із рідинного охолодження спільно з Motivair

Компанія Schneider Electric, світовий лідер у сфері цифрової трансформації енергоменеджменту та автоматизації, представила нове портфоліо інноваційних рішень рідинного охолодження повного циклу, розроблене для гіпермасштабних, колокаційних і високощільних дата-центрів, створених для AI-фабрик майбутнього.

Як зазначають у компанії, рішення Motivair by Schneider Electric, доступні по всьому світу, відповідають вимогам потужних і GPU-інтенсивних дата-центрів, забезпечуючи масштабованість, надійність і ефективність. Комплексне портфоліо рідинного та повітряного охолодження охоплює фізичну інфраструктуру дата-центрів (CDU, RDHx, HDU, динамічні холодні пластини, чилери тощо), а також програмне забезпечення й сервісні рішення.

Усі компоненти розроблені для забезпечення оптимального теплового менеджменту систем HPC, AI та прискорених обчислень нового покоління.

Це оголошення стало першою повною презентацією рішень рідинного охолодження Schneider Electric після придбання контрольного пакета Motivair у лютому 2025 року.

Рідинне охолодження – ключ до нової ери AI

У міру того, як щільність обчислень перевищує 140 кВт на стійку, а майбутні потужності наближаються до 1 МВт і більше, AI-чипи стають гарячішими та щільнішими. Для ефективного охолодження таких навантажень і підтримання максимальної ефективності роботи дата-центри переходять на рідинне охолодження.

Системи охолодження можуть споживати до 40% енергобюджету дата-центру, а пряма рідинна система у в 3 000 разів ефективніша за повітряну, адже відводить тепло безпосередньо від чипів, кажуть у Schneider Electric. Втім, впровадження таких технологій потребує комплексного підходу – від вибору обладнання та монтажу до подальшого обслуговування

Як наголошують у компанії, саме тому Schneider Electric та Motivair пропонують клієнтам найповніше портфоліо рішень рідинного охолодження для дата-центрів, що охоплює всю ключову інфраструктуру та підтримується глобальним ланцюгом постачання.

"Із розвитком епохи AI системи охолодження стали складнішими, і наше портфоліо постійно еволюціонує, щоб відповідати сучасним і майбутнім вимогам, – зазначив Річард Вітмор, CEO Motivair by Schneider Electric. – Ми – єдиний постачальник рідинного охолодження, який довів свою експертизу на рівні кремнієвих компонентів, розробляючи рішення у співпраці з NVIDIA, та іншими провідними виробниками графічних процесорів. Разом із Schneider Electric ми створили унікальне портфоліо, що скорочує час виходу на ринок і підвищує рентабельність інвестицій клієнтів у всьому світі".

Повне портфоліо рішень рідинного охолодження для AI-дата-центрів

Motivair by Schneider Electric пропонує рішення з рідинним і повітряним охолодженням, зокрема:

Блоки розподілу охолоджувальної рідини (CDU) : розроблені спільно з провідними виробниками кремнію для інтеграції з процесорами та прискорювачами нового покоління. Масштабується від 105 кВт до 2,5 МВт , випереджаючи ринкові потреби на кілька років. Технологія Motivair уже забезпечує теплову продуктивність 6 із 10 найпотужніших суперкомп’ютерів світу і сертифікована для останнього обладнання NVIDIA.

ChilledDoor® Rear Door Heat Exchanger: теплообмінник, який охолоджує щільність стійок до 75 кВт , ідеальний для GPU-високої потужності. Має універсальний дизайн , сумісний із будь-яким HPC-середовищем.

Модуль відведення тепла Liquid-to-Air (HDU™): найкраще рішення для середовищ, де вода недоступна (AI-прискорювачі, колокаційні центри, лабораторії). Забезпечує 100 кВт тепловідведення при ширині лише 600 мм і може створювати водяне коло потужністю до 132 кВт , що відповідає архітектурі NVIDIA NVL144 .

Чилери та системи технологічного охолодження (TCS): закриті повітряно-охолоджувальні чилери Motivair і Schneider Electric дозволяють економити мільйони літрів води щороку на кожен мегават охолодження та забезпечують до 20% вищу продуктивність , ніж інші рішення на ринку.

Програмне забезпечення: платформа EcoStruxure від Schneider Electric із понад 50-річною експертизою в тепловому менеджменті забезпечує оптимальне керування повітряним і рідинним охолодженням у критичних інфраструктурних середовищах.

Сервіси: понад десятирічний досвід у впровадженні та обслуговуванні систем рідинного охолодження. Motivair має найбільшу у світі встановлену базу високощільних рішень і навчає понад 600 польових інженерів і партнерів EcoXpert у всьому світі.

Глобальне виробництво, експертиза та тестування

Портфоліо Schneider Electric підкріплене глобальними виробничими потужностями, експертизою та ретельним тестуванням усіх рішень:

Глобальний ланцюг постачання: Motivair нещодавно відкрила четвертий виробничий майданчик у Буффало (США) та розширює виробництво в Італії та Індії , утричі збільшуючи обсяги й скорочуючи терміни постачання.

Ретельне тестування: усі моделі проходять тестування на реальні теплові навантаження , щоб підтвердити теплову та механічну надійність. Перед відправленням кожен пристрій очищається для запобігання проблемам на об’єкті .

"Штучний Інтелект – це наступна технологічна революція, і рідинне охолодження стало стратегічною необхідністю для дата-центрів і AI-фабрик, – зазначив Ендрю Бреднер, старший віцепрезидент підрозділу Cooling Business Schneider Electric. – Об’єднавши нашу експертизу з Motivair, ми формуємо нову еру прискорених обчислень, пропонуючи портфоліо без аналогів – із глобальним масштабом, виробництвом, контролем якості та гарантією безпеки для клієнтів".

"Рідинне охолодження вже перестало бути просто підсилювачем продуктивності – воно стало основою сучасних високощільних обчислювальних середовищ", – сказала Ольга Яшкова, менеджерка досліджень IDC.

Придбання Motivair значно посилює позиції Schneider Electric у сфері енергетичної, електричної та охолоджувальної інфраструктури для дата-центрів. Як один із небагатьох постачальників, що може проєктувати та постачати всю критичну інфраструктуру – Schneider Electric спрощує розгортання та знижує операційну складність AI-дата-центрів.