Сделка на $500 млн: Microsoft покупает разработчика систем кибербезопасности RiskIQ

Американская корпорация Microsoft решила приобрести компанию RiskIQ, которая разрабатывает программы в сфере безопасности.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.

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Указано, что таким образом технический гигант пытается расширить свою продукцию и лучше защитить клиентов в условиях усиления глобальных кибератак.

Как предполагается, соглашение может быть анонсировано уже в ближайшие дни.

По данным источников, Microsoft купит RiskIQ за $500 млн. При этом в обеих компаниях эту информацию отказались комментировать.

Известно, что компания RiskIQ из Сан-Франциско была основана в 2009 году. Ее клиентами были Facebook, BMW, American Express и Почтовая служба США.

В июне 2021 года Microsoft приобрела другую компанию из того же сектора — ReFirm Labs, которая занимается защитой "умных" устройств.

Как отмечается, Microsoft покупает компанию из сектора кибербезопасности на фоне участившихся хакерских атак и распространения программ-вымогателей в первой половине 2021 года.

Напомним, некоторые атаки были совершены с помощью уязвимостей в программах Microsoft.

Ранее сообщалось, что американская Microsoft Corp ведет переговоры о покупке разработчика решения для распознавания речи и текстов Nuance Communications Inc примерно за $16 млрд.