Специализированная антикоррупционная прокуратура в четвертый раз закрыла дело "Роттердам+"

Новый старший группы прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры Денис Демкив по делу "Роттердам+" решил его закрыть в четвертый раз.

В свою очередь Национальное антикоррупционное бюро обжалует решение к руководителю прокуратуры, сообщает пресс-служба НАБУ.

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В Бюро заявили, что решение прокурора САП Демкива "вызывает сомнения в его объективности" по ряду причин.

Так, оно было принято в нерабочее время, без консультаций с детективами и надлежащего изучения материалов дела: более 100 томов письменных материалов и 350 Гб видеозаписей допросов.

Прокурор также отказал в заслушивании дела в присутствии исполняющего обязанности руководителя САП и прокуроров группы.

Указано, что другой прокурор антикоррупционной прокуратуры имеет противоположную позицию относительно судьбы уголовного производства. Он осуществляет процессуальный контроль в деле с начала его расследования и готов представить обвинение в суде.

"НАБУ обжалует решение о закрытии дела "Роттердам+" к исполняющему обязанности руководителя САП", — заключили в Бюро.

Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова 5 мая сменила старшего группы прокуроров в уголовном производстве "Роттердам+" Виталия Пономаренко, который трижды закрывал это производство.

В марте 2016 года Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Согласно ей, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

Формула утратила силу с 1 июля 2020 года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.

8 августа 2019 года детективы НАБУ по делу "Роттердам+" сообщили о подозрении шести лицам, в частности, экс-главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Бутовскому.

По данным следствия, Вовк по предварительному сговору с группой других лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам+".

Как сообщалось, 27 августа 2020 года САП закрыла это дело в связи с неустановлением достаточных доказательств и исчерпанием возможности их получить, а также в связи с отсутствием состава уголовного преступления.

Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года Национальное антикоррупционное бюро обязано было завершить расследование, которое велось с 2017 года, а САП передать дело в суд или же закрыть дело за отсутствием состава преступления.

24 сентября 2020 года ВАКС подтвердил законность этого решения дело по "Роттердам+". На него подал апелляцию заместитель генпрокурора Виктор Чумак, однако после слушания решил отозвать свою жалобу и прекратить обжалование закрытия дела.

В связи с этим Апелляционная палата Высшего антикорсуда окончательно признала законным и обоснованным закрытие дела "Роттердам+". С 17 ноября решение вступило в силу и дальнейшему обжалованию не подлежит.