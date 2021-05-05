Венедиктова возмутилась происходящим с делом "Роттердам+" и заменила старшего прокурора

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает, что троекратное закрытие дела о многомиллиардных убытках от внедрения Нацкомиссией госрегулирования энергетики и коммунальных услуг формулы закупки угля "Роттердам+" и троекратная отмена этих решений свидетельствует от отсутствии эффективной рабочей коммуникации между следствием и прокуратурой, в связи с чем она решила сменить старшего в группе прокуроров по этому делу.

"Есть одно уголовное производство, в ходе расследования которого я вынуждена обратить внимание на полное отсутствие эффективной рабочей коммуникации между детективами НАБУ и прокурорами САП. Обычно сотрудники этих двух органов работают слаженно и продуктивно. Речь идет о так называемом деле "Р+", — написала она на своей странице в Facebook.

Генпрокурор отметила, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры уже трижды принимал решение о закрытии производства, и три раза его решения были отменены, в частности вынес соответствующее постановление Высший антикоррупционный суд, а еще два раза соответствующие постановления отменил исполняющий обязанности руководителя САП Максим Грищук.

"Три раза и детективы НАБУ, и сторона, которая получила статус потерпевшей по делу, обращались к ВАКС с тем, чтобы компетентный суд нашел основания для отвода прокурора САП, однако такие основания найдены не были и в отводе было отказано. Исключительно с уголовно-процессуальной точки зрения — ситуация сложная", — добавила Венедиктова.

По словам руководительницы ОГП, она "не должна и не станет игнорировать" статус этого дела и степень его чувствительности для гражданского общества.

"Я не делала этого и раньше: каждое свое решение, если считала необходимым, объясняла у себя на странице в FB или в разговорах с журналистами. Три раза закрыть дело и три раза получить отмену постановления о закрытии — это много. Вопрос настолько важный и резонансный, что места для процессуальных ошибок нет. Сегодня утром мной принято решение о замене старшего группы прокуроров в уголовном производстве "Р+", — сообщила Венедиктова.

Напомним, что в феврале она отмечала, что не желает нести впоследствии ответственность за будущие вердикты суда в деле о формуле "Роттердам+", и что им должен будет заняться новый глава САП, который "сможет просмотреть материалы, просмотреть процессуальные решения всех, и понять, как правильно действовать, как правильно формировать группу прокуроров".

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Напомним, 27 августа САП закрыла это дело в связи с неустановлением достаточных доказательств и исчерпанием возможности их получить, а также в связи с отсутствием состава уголовного преступления.

Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года Национальное антикоррупционное бюро обязано было завершить расследование, которое велось с 2017 года, а САП передать дело в суд или же закрыть дело за отсутствием состава преступления.

24 сентября 2020 года ВАКС подтвердил законность этого решения дело по "Роттердам+". На него подал апелляцию заместитель генпрокурора Виктор Чумак, однако после слушания решил отозвать свою жалобу и прекратить обжалование закрытия дела.

В связи с этим Апелляционная палата Высшего антикорсуда окончательно признала законным и обоснованным закрытие дела "Роттердам+". С 17 ноября решение вступило в силу и дальнейшему обжалованию не подлежит.

Формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016 — 2019 годов.

Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов в нидерландских портах Амстердам, Роттердам и Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 года с введением в Украине рынка электроэнергии.

Отметим также, что на данный момент у САП до сих пор нет полноценного руководителя. Исполняющим обязанности ее руководителя является Грищук. При этом 22 января был объявлен конкурс на должности главы САП и его заместителя. Как отмечала еще в марте глава конкурсной комиссии Екатерина Коваль, при оптимистическом сценарии они смогут приступить к работе в мае.