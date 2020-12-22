Стоимость чугуна на мировых рынках достигла 9-летнего максимума

В течение декабря 2020 года цены на передельный чугун на мировых рынках достигли максимума за 9 лет.

Как сообщает "Минпром", во второй декаде декабря цены на это сплав увеличились на $40 на всех региональных рынках.

По мнению аналитиков, увеличение стоимости металлолома и рост спроса на плоский прокат подталкивают импортеров закупать материал.

Так, на рынке США цены на чугун составили 505 долларов за тонну, что является максимальным значением за последние девять лет. При этом, значительный скачок цен не повлиял на стремление покупателей приобрести материал, поскольку ожидается еще большее удорожание.

В то же время, предложение бразильских поставщиков несущественно, так как высокий спрос им обеспечивают внутренние потребители. Невысокое предложение наблюдается также со стороны российских поставщиков, на чье сырье спрос существенно вырос на рынках Турции и Италии.

В частности, на рынке Турции местные покупатели из-за стремительного удорожания металлолома всех марок, вынуждены соглашаться с ценовыми условиями экспортеров чугуна.

При этом, принятию более высоких котировок способствует и удорожание плоского проката. В настоящий момент рабочий диапазон цен составляет 505-510 долларов за тонну.

По прогнозам аналитиков ГП "Укрпромвнешэкспертиза (УПВЭ), в ближайшие недели котировки передельного чугуна будут возрастать на фоне ожидаемого увеличения стоимости стального лома, плавного улучшения спроса на плоский прокат и снижения запасов передельного сырья у ключевых импортеров в Турции и Италии.

Кроме этого, повышению цен будет способствовать низкая загрузка доменных мощностей в Бразилии и Российской Федерации.

В издании отмечают, что тенденция ценового роста на рынках чугуна поддерживается и на рынках металлолома, где цены вышли на максимальный уровень за последние 8 лет.

Во второй половине декабря котировки металлолома в очередной раз существенно выросли на фоне активного контрактования материала крупными импортерами. Кроме того, предложение сырья ограничено, что толкает цены вверх. В таких условиях многие импортеры стараются закупиться до еще большего удорожания металлолома в преддверии нового года.

На рынке Турции количество сделок идет на увеличение, так как большинство покупателей по-прежнему испытывают потребность в пополнении складских запасов на фоне слабого предложения из США и ЕС.

Американские и европейские поставщики, несмотря на высокий спрос, не спешат разгружать склады, рассчитывая на реализацию лома в следующие недели по еще более высоким ценам. В настоящий момент диапазон цен на лом HMS 1&2 (80:20) составляет 430-440 долларов за тонну, а дробленный лом торгуется по 10 долларов

В Азии цены выросли на все марки сырья. Южнокорейские поставщики осуществляют масштабные закупки, избегая приобретения лома по еще более высоким ценам.

Также довольно высокий спрос и в Тайване, где спрос на заготовку и длинный прокат увеличивается каждый день. В настоящий момент базовый вид HMS 1&2 (80:20) продается по 420 $/т cif.

Аналитики УПВЭ прогнозируют, что в ближайшие недели котировки металлолома будут увеличиваться ввиду ограниченного предложения на внутреннем рынке США и ЕС, а также ожидаемого возрастания спроса на длинный прокат.

Дополнительным фактором роста цен станет формирование зимних складских запасов крупнейшими потребителями в Турции и Южной Корее.

Напомним, металлургические предприятия Украины в первом полугодии 2020 года сократили выплавку стали на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 10,10 млн тонн.

Кроме того, еще в конце мая Украина опустилась в мировом рейтинге производителей стали — с 11 на 13 позицию среди 62 стран-производителей стали.