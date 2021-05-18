Транспорт 1 час назад

Суд временно запретил взыскивать с "Укрзализныци" $140 млн долга

Речь идет о задолженности перед компанией VR Global Partners, LР (Каймановы острова)

Фото: УЗ Фото: УЗ
Фото: УЗ

Хозяйственный суд Киева временно запретил взыскивать с "Укрзализныци" $140 млн долга перед компанией VR Global Partners, LР (Каймановы острова).

Об этом со ссылкой на решение суда сообщает Finbalance.

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Указано, что 12 мая суд открыл производство по иску УЗ к Проминвестбанку и VR Global Partners о признании недействительным договора купли-продажи права требования от 22 февраля 2019 года.

Как отмечается, 13 мая суд удовлетворил заявление "Укрзализныци" об обеспечении иска в этом деле и, в частности, запретил государственным и частным исполнителям осуществлять принудительное исполнение решений и совершать исполнительные действия, направленные на принудительное исполнение судебных решений в 8 делах, в которых должником является "Укрзализныця".

При этом УЗ свой иск обосновывает тем, что в 2011-2021 годах Проминвестбанк открыл 8 кредитных линий для "Юго-Западной железной дороги" и одну кредитную линию для "Южной железной дороги".

Известно, что 22 февраля 2019 года Проминвестбанк передал для VR Global Partners, LР указанные права требования.

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"По оценкам "Укрзализныци", соответствующий договор купли-продажи прав требования по своей правовой природе является договором факторинга, поскольку, как отмечается, цена покупки денежного требования составляла $123,555 млн, тогда как реальный долг по кредитным договорам, право требования по которому передавалось, был оценен сторонами в договоре купли-продажи прав требования на сумму $255,1 млн", — говорится в сообщении.

В УЗ считают, что такие параметры договора купли-продажи права требования свидетельствуют о наличии дисконта (разница между реальной ценой требования и ценой, предусмотренной в договоре, право требования по которому передается).

Так, согласно выводам "Укрзализныци", спорный договор является мнимым, поскольку фактически является договором факторинга, а нарушение требований к форме, содержанию, субъектному составу договора факторинга (согласно статье 203 ГК Украины) предопределяет его недействительность.

"УЗ констатирует, что VR Global Partners, LР не имеет статуса финансового учреждения, а потому не имеет права осуществлять факторинговые операции", — цитирует издание материалы дела.

На этом основании железнодорожная компания просит суд признать спорный договор купли-продажи права требования недействительным.

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В то же время введение судом запрета на взыскание долга носит временный характер. Долги позволят взыскать, если иск "Укрзализныци" отклонят.

Как говорится в судебном решении, запрет не повлечет никаких убытков ответчикам.

Напомним, в 2011-2012 годах несколько территориальных подразделений компании "Украинские железные дороги" (в том числе "Южная желдорога" и "Юго-Западная желдорога") привлекли у Проминвестбанка ряд кредитных линий на общую сумму более $300 млн.

В мае 2017 года "Укрзализныця" обратилась в Кабинет министров, Национальный банк и СНБО с просьбой предоставить разъяснения, подпадает ли под действие решения СНБО проведение ПАО "Укрзализныця" операций по погашению обязательств по кредитным договорам, полученным в банках из санкционного списка.

В ноябре 2017 года Высший хозяйственный суд отменил взыскание с "Укрзализныци" $12,5 млн задолженности в пользу Проминвестбанка.

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В 2018 году Проминвестбанк подал ряд новых исков к "Укрзализныце" о взыскании долгов на общую сумму в $157 млн и 1,5 млрд грн.

"Проминвестбанк" в конце февраля 2019 года передал права требования по кредитным договорам с "Укрзализныцей" компании VR Global Partners.

22 апреля 2021 года Верховный суд вынес решение по четырем делам, которые касаются долгов "Укрзализныци" — все четыре не в пользу компании.

Как сообщалось, банковские счета "Укрзализныци" с 6 мая 2021 года арестованы исполнительной службой за долги.

Исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик заявил, что компания прилагает усилия для урегулирования ситуации с арестом своих счетов из-за долгов, а некоторые счета уже разблокированы.

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