Турбота як стратегія: як фармбізнес може бути опорою в країні, що воює
Згідно з оцінками ВООЗ, 46% українців відчули погіршення психічного здоров’я через війну. В Україні це мільйони людей, і серед них не лише військові, а й цивільні, які щодня стикаються з наслідками стресу. У прифронтових містах ця напруга відчувається особливо гостро, і саме фармацевти найчастіше стають першими, хто бачить її прояви.
Щоб підтримати тих, хто сам щодня допомагає іншим, фармацевтична компанія Тева в Україні спільно з Israel Trauma Coalition (ITC) запустила програму навчання для фармацевтів. Їх навчають розпізнавати стрес і реакції на травматичні події, правильно реагувати на поведінку людей у стресі й водночас берегти власну стійкість.
Про те, як народилася ідея цього проєкту, чому саме фармацевти стали його учасниками і які результати вже видно, розповідає Аліна Романенко, лідерка напряму розвитку бренду Тева.
Місія компанії Тева — щоб усі були здорові. Як вона наповнюється новим змістом в умовах війни?
- Ми завжди ставимо у центр усього, що робимо, людину — пацієнта. Для нас важливо, щоб ліки були доступні незалежно від обставин: війна не може бути причиною, щоб хтось залишився без лікування. Але сьогодні цього вже недостатньо.
Проблема психічного здоров’я існувала й раніше, але війна загострила її. Ми часто говоримо про незламність, але варто подивитися правді в очі: кожен другий українець має ознаки депресії чи тривожного розладу. Ще у 2021 році цей показник становив приблизно 12%. За три роки масштаб проблеми зріс у рази, під загрозою психічне здоров’я нації.
Саме тому підтримка ментального здоров’я стала для нас стратегічним напрямом. Ми хочемо допомогти людям позбутися стигми й страху говорити про свій стан, щоб просити про допомогу стало так само природно, як звернутися до лікаря з будь-якою іншою проблемою.
Урешті, це про наше спільне майбутнє. Усі ми будемо відбудовувати Україну, і зробити це зможемо лише тоді, коли матимемо здорову націю, здорових людей, які мають сили жити, працювати й творити далі.
Після того як ви визначили ментальне здоров’я стратегічним напрямом, як з’явилася ідея підтримати саме фармацевтів?
- Ми почали з питання: хто сьогодні стоїть найближче до людей, які переживають стрес, тривогу, втрату? Виявилося, що це не лише лікарі чи психологи, а й фармацевти — ті, хто щодня спілкується з десятками людей у стані стресу.
Аптека в умовах війни часто стає першим місцем, куди людина приходить не лише по ліки, а й порадитися чи просто виговоритися. І саме фармацевти першими стикаються з цією хвилею емоцій — від страху до роздратування, агресії чи фрустрації.
На відміну від лікарів, фармацевтів ніхто не навчав надавати психологічну підтримку. А сьогодні освіта з питань психологічної стійкості є критично важливою. І ми зрозуміли, що фармацевти потребують не менше підтримки, ніж ті, кому допомагають.
Саме тому спільно з Israel Trauma Coalition ми створили програму, яка навчає базових навичок психологічної допомоги: як розпізнати симптоми ПТСР, як правильно реагувати на емоційні стани пацієнтів і водночас берегти власну стійкість.
Як розпочалася співпраця з Israel Trauma Coalition і чому саме їхній досвід виявився релевантним для українського контексту?
- Israel Trauma Coalition нам порадили колеги з ізраїльського офісу, які вже багато років співпрацюють із ними. В Ізраїлі унікальний і, на жаль, болісно релевантний для нас досвід життя в умовах війни. ITC десятиліттями допомагає громадам, що пережили війни й теракти, відновлювати психологічну стійкість, створює центри резильєнтності, проводить тренінги для медиків, рятувальників і освітян.
Крім того, у світі існує лише два протоколи надання першої емоційної допомоги, і саме ізраїльський, розроблений ITC, сьогодні використовують українські служби — поліція, ДСНС, соціальні працівники.
Тому це партнерство для нас не випадкове. Воно стало продовженням спільного досвіду Тева та ITC в Ізраїлі і можливістю перенести перевірену модель підтримки у наш український травматичний контекст.
Як побудована програма? Про що говорять під час тренінгів і що найціннішого отримують учасники?
- Програма побудована так, щоб дати фармацевтам не теорію, а практичні інструменти, які можна використати буквально наступного дня.
Під час тренінгів ми розбираємо різницю між стресом, кризою і травмою, вчимося розпізнавати гострі реакції на стрес і розуміти, як вони проявляються у поведінці людей. Іноді найтривожніші не ті, хто плаче чи кричить, а ті, хто завмирає і мовчить.
Окрема частина присвячена тому, як відновлювати власний ресурс через рухову та інтелектуальну активність, короткі вправи на розслаблення. Ми навіть проводимо невеликі симуляційні ігри, щоб відпрацювати ситуації на практиці: наприклад, як швидко допомогти людині після прильоту, аби стрес не перейшов у ПТСР.
Який масштаб проєкту? Скількох людей плануєте охопити і як масштабуватимете ініціативу?
- Ми запропонували участь усім аптечним мережам у прифронтових містах. І дуже вдячні партнерам, які підтримали нас у цій ініціативі. Саме завдяки їхній відкритості, довірі й бажанню навчатися ми змогли реалізувати програму за непростих умов. У складні часи сила саме у партнерстві — у здатності об’єднуватися заради спільної мети. Тренінги вже відбулися у Запоріжжі, Харкові, Дніпрі, Одесі, Миколаєві та Києві.
Під час планування ми насамперед думаємо про безпеку учасників. Тому обираємо тільки ті локації, де є укриття. Через це, наприклад, у Сумах і Білій Церкві ми поки що не змогли знайти відповідні місця. Спочатку ми планували провести 44 заходи, але через нестачу персоналу в аптеках і складну ситуацію в окремих регіонах їх буде 33.
Як ви оцінюєте вплив таких програм? І що для вас буде справжнім індикатором успіху?
- Війна триває, а отже вплив стресу залишатиметься високим. Хотілося б сказати, що моя ціль — зменшити рівень поширеності депресивних розладів, але зараз маю більш приземлені KPI. Ми планували охопити 1,5 тис. фармацевтів у прифронтових регіонах, врешті це будуть майже 1 тис. фахівців через об’єктивні причини: брак персоналу в аптеці, коли за першим столом працює тільки один фармацевт, недостатність залів з укриттям для проведення.
Після кожного тренінгу ми збираємо зворотний зв’язок і бачимо дуже високий рівень задоволеності — фактично 100%. Багато фармацевтів просять продовжити програму, особливо тему емоційного вигорання. Для мене це найкращий індикатор успіху. Бо коли люди не просто дякують, а хочуть продовження, це означає, що ми справді вгадали потребу.
Як би ви сформулювали одну цінність, яка визначає бренд Тева в Україні сьогодні?
- У нас немає права на помилку, адже ми працюємо з тим, що стосується найціннішого — здоров’я людини. І ця відповідальність проявляється у всьому: у якості наших лікарських засобів, дотриманні етичних принципів, у тому, як ми ставимося до людей — пацієнтів, партнерів, колег. Для мене ця відповідальність і є тим, що лежить в основі нашої цінності — щоб наші родини пишалися нами. Бо сьогодні в Україні вже недостатньо просто мати роботу чи гроші. Важливо позитивно впливати на суспільство, у якому живемо. І саме цим ми керуємось у кожному своєму проєкті, щоб робити речі, які справді мають сенс.