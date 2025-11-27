Турбота як стратегія: як фармбізнес може бути опорою в країні, що воює

Згідно з оцінками ВООЗ, 46% українців відчули погіршення психічного здоров’я через війну. В Україні це мільйони людей, і серед них не лише військові, а й цивільні, які щодня стикаються з наслідками стресу. У прифронтових містах ця напруга відчувається особливо гостро, і саме фармацевти найчастіше стають першими, хто бачить її прояви. Щоб підтримати тих, хто сам щодня допомагає іншим, фармацевтична компанія Тева в Україні спільно з Israel Trauma Coalition (ITC) запустила програму навчання для фармацевтів. Їх навчають розпізнавати стрес і реакції на травматичні події, правильно реагувати на поведінку людей у стресі й водночас берегти власну стійкість. Про те, як народилася ідея цього проєкту, чому саме фармацевти стали його учасниками і які результати вже видно, розповідає Аліна Романенко, лідерка напряму розвитку бренду Тева.

Місія компанії Тева — щоб усі були здорові. Як вона наповнюється новим змістом в умовах війни?

- Ми завжди ставимо у центр усього, що робимо, людину — пацієнта. Для нас важливо, щоб ліки були доступні незалежно від обставин: війна не може бути причиною, щоб хтось залишився без лікування. Але сьогодні цього вже недостатньо.

Проблема психічного здоров’я існувала й раніше, але війна загострила її. Ми часто говоримо про незламність, але варто подивитися правді в очі: кожен другий українець має ознаки депресії чи тривожного розладу. Ще у 2021 році цей показник становив приблизно 12%. За три роки масштаб проблеми зріс у рази, під загрозою психічне здоров’я нації.

Саме тому підтримка ментального здоров’я стала для нас стратегічним напрямом. Ми хочемо допомогти людям позбутися стигми й страху говорити про свій стан, щоб просити про допомогу стало так само природно, як звернутися до лікаря з будь-якою іншою проблемою.

Урешті, це про наше спільне майбутнє. Усі ми будемо відбудовувати Україну, і зробити це зможемо лише тоді, коли матимемо здорову націю, здорових людей, які мають сили жити, працювати й творити далі.

Після того як ви визначили ментальне здоров’я стратегічним напрямом, як з’явилася ідея підтримати саме фармацевтів?

- Ми почали з питання: хто сьогодні стоїть найближче до людей, які переживають стрес, тривогу, втрату? Виявилося, що це не лише лікарі чи психологи, а й фармацевти — ті, хто щодня спілкується з десятками людей у стані стресу.

Аптека в умовах війни часто стає першим місцем, куди людина приходить не лише по ліки, а й порадитися чи просто виговоритися. І саме фармацевти першими стикаються з цією хвилею емоцій — від страху до роздратування, агресії чи фрустрації.

На відміну від лікарів, фармацевтів ніхто не навчав надавати психологічну підтримку. А сьогодні освіта з питань психологічної стійкості є критично важливою. І ми зрозуміли, що фармацевти потребують не менше підтримки, ніж ті, кому допомагають.

Саме тому спільно з Israel Trauma Coalition ми створили програму, яка навчає базових навичок психологічної допомоги: як розпізнати симптоми ПТСР, як правильно реагувати на емоційні стани пацієнтів і водночас берегти власну стійкість.

Як розпочалася співпраця з Israel Trauma Coalition і чому саме їхній досвід виявився релевантним для українського контексту?

- Israel Trauma Coalition нам порадили колеги з ізраїльського офісу, які вже багато років співпрацюють із ними. В Ізраїлі унікальний і, на жаль, болісно релевантний для нас досвід життя в умовах війни. ITC десятиліттями допомагає громадам, що пережили війни й теракти, відновлювати психологічну стійкість, створює центри резильєнтності, проводить тренінги для медиків, рятувальників і освітян.

Крім того, у світі існує лише два протоколи надання першої емоційної допомоги, і саме ізраїльський, розроблений ITC, сьогодні використовують українські служби — поліція, ДСНС, соціальні працівники.

Тому це партнерство для нас не випадкове. Воно стало продовженням спільного досвіду Тева та ITC в Ізраїлі і можливістю перенести перевірену модель підтримки у наш український травматичний контекст.

Як побудована програма? Про що говорять під час тренінгів і що найціннішого отримують учасники?

- Програма побудована так, щоб дати фармацевтам не теорію, а практичні інструменти, які можна використати буквально наступного дня.

Під час тренінгів ми розбираємо різницю між стресом, кризою і травмою, вчимося розпізнавати гострі реакції на стрес і розуміти, як вони проявляються у поведінці людей. Іноді найтривожніші не ті, хто плаче чи кричить, а ті, хто завмирає і мовчить.

Окрема частина присвячена тому, як відновлювати власний ресурс через рухову та інтелектуальну активність, короткі вправи на розслаблення. Ми навіть проводимо невеликі симуляційні ігри, щоб відпрацювати ситуації на практиці: наприклад, як швидко допомогти людині після прильоту, аби стрес не перейшов у ПТСР.

Який масштаб проєкту? Скількох людей плануєте охопити і як масштабуватимете ініціативу?

- Ми запропонували участь усім аптечним мережам у прифронтових містах. І дуже вдячні партнерам, які підтримали нас у цій ініціативі. Саме завдяки їхній відкритості, довірі й бажанню навчатися ми змогли реалізувати програму за непростих умов. У складні часи сила саме у партнерстві — у здатності об’єднуватися заради спільної мети. Тренінги вже відбулися у Запоріжжі, Харкові, Дніпрі, Одесі, Миколаєві та Києві.

Під час планування ми насамперед думаємо про безпеку учасників. Тому обираємо тільки ті локації, де є укриття. Через це, наприклад, у Сумах і Білій Церкві ми поки що не змогли знайти відповідні місця. Спочатку ми планували провести 44 заходи, але через нестачу персоналу в аптеках і складну ситуацію в окремих регіонах їх буде 33.

Як ви оцінюєте вплив таких програм? І що для вас буде справжнім індикатором успіху?

- Війна триває, а отже вплив стресу залишатиметься високим. Хотілося б сказати, що моя ціль — зменшити рівень поширеності депресивних розладів, але зараз маю більш приземлені KPI. Ми планували охопити 1,5 тис. фармацевтів у прифронтових регіонах, врешті це будуть майже 1 тис. фахівців через об’єктивні причини: брак персоналу в аптеці, коли за першим столом працює тільки один фармацевт, недостатність залів з укриттям для проведення.

Після кожного тренінгу ми збираємо зворотний зв’язок і бачимо дуже високий рівень задоволеності — фактично 100%. Багато фармацевтів просять продовжити програму, особливо тему емоційного вигорання. Для мене це найкращий індикатор успіху. Бо коли люди не просто дякують, а хочуть продовження, це означає, що ми справді вгадали потребу.

Як би ви сформулювали одну цінність, яка визначає бренд Тева в Україні сьогодні?

- У нас немає права на помилку, адже ми працюємо з тим, що стосується найціннішого — здоров’я людини. І ця відповідальність проявляється у всьому: у якості наших лікарських засобів, дотриманні етичних принципів, у тому, як ми ставимося до людей — пацієнтів, партнерів, колег. Для мене ця відповідальність і є тим, що лежить в основі нашої цінності — щоб наші родини пишалися нами. Бо сьогодні в Україні вже недостатньо просто мати роботу чи гроші. Важливо позитивно впливати на суспільство, у якому живемо. І саме цим ми керуємось у кожному своєму проєкті, щоб робити речі, які справді мають сенс.

Сьогодні надзвичайно важливо уміти працювати з травматизацією людей, які нас оточують. На жаль, мало хто вміє правильно це робити. Саме тому ми з колективом взяли участь у тренінгу «Інформованість про травму: навички психологічної підтримки». Щиро вдячний професійним тренерам за гармонійне поєднання знань і практики: вони навчали нас правильних слів, дій і поведінки у кризових ситуаціях. Особливо цінним було те, що ми мали змогу в аудиторному форматі опрацювати реальні ситуації, які, на жаль, сьогодні трапляються навколо нас. Це не просто теорія, це знання, які за потреби можуть врятувати чиєсь здоров’я, а можливо, і життя. Ще раз дякую тренерам, нашій команді та компанії Тева за організацію цього надзвичайно важливого заходу. Віримо у найкраще, працюємо задля здоров’я і допомагаємо тим, хто цього потребує. Сергій Горніцький директор зі стратегічного розвитку «Фармастор» (аптечні мережі «Аптека доброго дня» та «1 соціальна аптека»)

Фармацевтичний ринок переживає складні виклики, один із них стосується вимог до працівників. В умовах війни та постійних змін фармацевти мають бути не лише висококваліфікованими, а й стресостійкими, адаптивними, здатними швидко навчатися та ухвалювати рішення у кризових ситуаціях. Зростає потреба у психологічній підтримці персоналу. Саме тому ми надзвичайно вдячні компанії Тева за тренінги — вони допомагають нашим працівникам адаптуватися до нових умов, сприймати виклики спокійніше й ефективно виконувати свої професійні обов’язки. Ірина Кузьмінець директорка з продажів «Фармастор»