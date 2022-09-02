У Києві знову запрацювало найбільше столичне казино – FAVBET Casino у MERCURE Kyiv Congress Hotel

Гральний заклад групи компаній FAVBET відновив роботу 1 вересня після вимушеної перерви. Нагадаємо, що урочисте відкриття казино відбулось у січні 2022 року, всього за місяць до початку повномасштабного російського вторгнення.

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За оцінкою Валерія Музиченко, генерального менеджера FAVBET Casino, станом на вересень 2022 року це єдине діюче наземне казино в українській столиці, яке є повністю легальним та працює з дотриманням всіх вимог законодавства. За відповідну ліцензію у 2021 році ТОВ "Фаворит казіно компані" сплатило до держбюджету 72 млн грн.

Заклад позиціонують як розважальний комплекс, де можна не тільки випробувати свою вдачу та виграти цінні призи, але й послухати живу музику, перевірити свої інтелектуальні навички у покері, смачно поїсти та гарно провести час у дружньому колі.

"Запуск FAVBET Casino дає змогу повернутись до роботи близько 300 наших співробітників, залучити до співпраці близько 100 контрагентів та створює ще одне джерело наповнення міського бюджету. Водночас, це й сигнал для інших бізнесів – час починати працювати, створювати робочі місця та відновлювати економіку. Пишаюся командою, що змогла налагодити всі процеси у таких складних умовах", – прокоментував Валерій Музиченко.

Простір казино складається з 5 залів: великий зал з живою грою та автоматами, 3 VIP-зали, а також зал слот-автоматів зі сценою, великим контактним баром та рестораном для відвідувачів казино. Щоденно заклад може комфортно відвідувати понад 500 гостей.

Загальна площа залів – 1710,2 квадратних метрів, що робить FAVBET Casino найбільшим казино української столиці* та другим за величиною в усій країні.

Заклад вирізняють доступні ціни. Ставка на рулетці – від 1 ігрової одиниці, на картковому столі – від 10 ігрових одиниць та від 0,5 ігрових одиниць на слотах (ігрова одиниця умовно дорівнює одному долару США). Для гостей з інших міст України передбачено цілодобовий консьєрж-сервіс, трансфер, поселення та екскурсійну програму.

У казино слідкують за дотриманням принципів відповідальної гри, а тому запровадили систему верифікації гостей.

Адреса FAVBET Casino:

Київ, вул. Олекси Тихого, буд. 42а (літера К)

Перший та другий поверхи готелю MERCURE Kyiv Congress

+38(096)0838300

[email protected]

https://www.facebook.com/favbetcasinokyiv

Як дістатись: з боку вул. Вадима Гетьмана – 1 поверх Cosmo Multimall

Ліцензія ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАВОРИТ КАЗІНО КОМПАНІ" № 686 від 28.10.2021 на відкриття наземного казино. Ліцензія передбачає відкриття казино у київському готелі MERCURE Kyiv Congress Hotel. Загальна площа казино становить 1710,2 м кв.

*згідно з даними реєстру організаторів азартних ігор у гральних закладах казино на сайті КРАІЛ станом на 31.08.22