"Украэрорух" впервые за два года получил прибыль

В третьем квартале 2021 года госпредприятие "Украэрорух" получило чистую прибыль в размере 183 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры Украины, положительного финансового результата удалось достичь, несмотря на то, что интенсивность воздушного движения в третьем квартале была на 26% ниже по сравнению с аналогичным периодом докризисного 2019 года.

По данным министерства, "Украэрорух" получил прибыль впервые с осени 2019 года. Этому способствовал ряд факторов, среди которых:

– антикризисные меры, направленные на оптимизацию всех расходов;

– эффективное использование привлеченных кредитных средств для поддержания ликвидности предприятия;

– введение Министерством инфраструктуры Украины экономически обоснованных ставок за аэронавигационное обслуживание над Черным морем с июня 2021 года;

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– системная работа с украинскими и иностранными авиакомпаниями с целью их привлечения к использованию воздушного пространства Украины, что втрое увеличило количество полетов в воздушном пространстве над Черным морем;

– финансовая дисциплина в расчетах со стороны партнеров-авиакомпаний.

Количество полетов на начало 2021 года составило лишь 50% от уровня 2019 года. Однако, благодаря эффективным мерам, ущерб, полученный по результатам I полугодия (-260 млн грн), удалось уменьшить.

За девять месяцев текущего года суммарный ущерб сокращен до 77 млн ​​грн (при фактическом убытке за предыдущий год более 1 млрд грн).

Учитывая "вялый" зимней навигации и введение новых коронавирусных ограничений, IV квартал 2021 года и I квартал 2022 года прогнозируются неприбыльными для всех участников авиационного рынка.

"Однако "Украэрорух" ожидает прибыльную деятельность в будущем, а также возвращение докризисного уровня оплаты труда на предприятии. Этому способствует стабилизированное финансовое состояние, наличие плана действий на следующий год по увеличению интенсивности полетов и дальнейшему развитию транзитного потенциала воздушного пространства Украины", — отмечают в Мининфраструктуры.

Напомним, по итогам сентября количество авиаперелетов над Украиной достигло 76% от допандемического уровня.

В августе 2021 года украинские авиакомпании выполнили 10 тысяч 505 полетов (на 10,2% меньше по сравнению с августом докризисного 2019-го), иностранные авиакомпании выполнили 18 тысяч 543 полета (меньше на 30,1%).