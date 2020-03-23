Украинские компании начинают сами закупать тесты на коронавирус для своих сотрудников

Украинский бизнес начинает самостоятельно закупать экспресс-тесты для выявления коронавируса для своих сотрудников. В частности IT-компания N-iX заявила о планах направить на приобретение диагностических систем 2 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Для этого там организовали специальный благотворительный фонд.

"Мы создали фонд для противодействия COVID-19, который будет наполняться 50% на 50% компанией и нашими сотрудниками. Планируем в ближайшее время направить первые 2 млн грн на закупку 10 тысяч экспресс-тестов", — рассказал основатель и руководитель компании N-iX Андрей Павлив.

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По его словам, благотворительный сбор средств среди работников запустят уже на этой неделе: при покупке тестов для себя и своих родных каждый автоматически пожертвует на еще две системы, которые в дальнейшем направят в те украинские больницы, где они наиболее необходимы.

"Таким образом мы сможем не только поддержать наших сотрудников, а и помочь большому количеству наших граждан получить доступ к диагностике на COVID-19", — уверен Павлив.

Он напомнил, что во время пресс-конференции в Женеве 16 марта председатель ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус подчеркнул важность тестирования во всех странах.

"Все страны должны иметь возможность протестировать тех, у кого есть подозрение, ведь нельзя побороть эту пандемию вслепую. Без надлежащего тестирования на SARS-COV-2 невозможно изолировать все случаи и разорвать цепь инфицирования новым коронавирусом, который сейчас быстро несется миром", — привел цитату председателя ВОЗ Павлив.

Также глава компании отметил, что как и рекомендовано, все офисы N-iX работают в удаленном режиме для защиты своих работников.

Напомним, сегодня ночью, 23 марта 2020 года, самолет ВСУ доставил в аэропорт "Борисполь" из китайского Гуанчжоу два вида тестов для выявления коронавирусной инфекции: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, диагностические системы развезут спецрейсами по медицинским учреждениям страны до конца понедельника, 23 марта.