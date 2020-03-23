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Прибывшие в Украину тесты на коронавирус развезут по областям до конца дня — Аваков

Их развозкой занимается Нацгвардия в сопровождении медиков с помощью авиации и спецавтомобилей

Прибывшие в Украину тесты на коронавирус развезут по областям до конца дня — Аваков Прибывшие в Украину тесты на коронавирус развезут по областям до конца дня — Аваков
Разгрузка коробок из медоборудованием. Фото: Офис президента

Прибывшие накануне в Украину экспресс-тесты на выявление коронавируса развезут спецрейсами по медицинским учреждениям страны до конца понедельника, 23 марта.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"Под утро Нацгвардия в сопровождении медиков начнет доставку поступивших тест-систем коронавируса по областям (авиацией и спецавтомобилями). До конца дня понедельника  достаточное количество тестов будет во всех областях страны", — заверил глава МВД.

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Ранее сообщалось, что самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.

"Военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19", — доложили ранее в Офисе президента.

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Как сообщалось, ученые Института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины (НАН) по заданию Совета национальной безопасности и обороны Украины начали работу над созданием отечественных тест-систем для диагностики коронавируса 2019-nCoV.

Напомним, по состоянию на 22:30 воскресенья, 22 марта, в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19.

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