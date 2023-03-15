Український саміт "UA Taxes 2.0": презентація та обговорення податкової реформи в Україні

Непрозорість відносин між державою та бізнесом у питанні податків є однією з найбільших перешкод України на шляху до європейського економічного рівня. Тому Офіс Президента України спільно з народними депутатами працює над проєктом податкової реформи.

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Ключові зміни передбачають такий рівень податків, за яким бізнесу вигідніше їх сплачувати, ніж оптимізувати. Це дозволить підприємцям заощадити більше коштів, витративши їх на капітальні інвестиції та підвищення зарплат. На думку ініціаторів, реформа сприятиме детінізації бізнесу, стабілізує економіку у країні під час воєнного часу та створить умови для її зростання та відновлення після перемоги.

Наразі обговорюються такі податкові ставки:

податок на прибуток громадян – 10%;

податок на прибуток підприємств – 10%;

ПДВ – 10%;

ЄСВ до Пенсійного фонду – 0 замість 22%.

Для знайомства з кращими світовими практиками у галузі податкового законодавства та презентації напрацювань буде проведено Український саміт щодо податкової реформи та боротьби з корупцією "UA Taxes 2.0".

Подія стане платформою для обговорення нового суспільного договору між державою та бізнесом: податкової реформи, яка підтримає український бізнес у воєнний час та створить умови для виведення економіки з тіні та подолання корупції у податковій системі. Захід проводиться під патронатом Офісу Президента.

Серед гостей та спікерів саміту очікуються представники Офісу Президента України, економічні та податкові експерти світового рівня, зокрема:

Том Сарджент (лауреат Нобелівської премії з економіки)

Стівен Брайен (директор з питань політики, Legatum Institute, Великобританія)

Джозеф Бішоп-Хенчман (виконавчий віцепрезидент, National Taxpayers Union Foundation, США)

Скотт Ходж (почесний президент Tax Foundation, США)

Реміґіюс Шимашюс (литовський правознавець та економіст, ексміністр юстиції Литви)

Сімеон Дянков (болгарський економіст, ексміністр фінансів Болгарії)

Краcсен Станчев (болгарський економіст, професор Софійського університету, засновник Інституту ринкової економіки в Софії) та інші.

Український саміт "UA Taxes 2.0" відбудеться 23 березня 2023 року у КВЦ "Парковий".

З програмою можна ознайомитися на сайті події .

Співорганізатори саміту: Atlas Network, ГО "Інститут Економічного Лідерства", ГО "Трибунал".

Партнери саміту: CEO Club Ukraine, MAINSTREAM, Club100, ASA.