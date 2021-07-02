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"Укрзализныця" не смогла снять арест со своих счетов

"Укрзализныця" просила суд признать неправомерными действия госисполнителей, которые не сняли арест с денежных средств УЗ, а также отменить соответствующее постановление

Фото: Facebook/Укрзализныця Фото: Facebook/Укрзализныця
Фото: Facebook/Укрзализныця

16 июня Хозяйственный суд города Киева отказался удовлетворить жалобу АО "Укрзализныця" (УЗ) на действия Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы (ГИС) Министерства юстиции по поводу ареста денежных средств госпредприятия.

Как сообщает Finbalance, в Хозсуде свое решение объясняют тем, что решение об аресте денег принималось 6 мая 2021 года, а постановление об объединении исполнительных производств по всем долгам УЗ было вынесено на следующий день, 7 мая.

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В своей жалобе "Укрзализныця" просила суд признать неправомерными действия госисполнителей, которые не сняли арест с денежных средств УЗ, а также отменить соответствующее постановление.

Напомним, 6 мая исполнительная служба Министерства юстиции решила арестовать средства на банковских счетах УЗ в ряде банков на общую сумму 13,75 млн долларов и 99,77 млн грн.

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Деньги должны быть взысканы в пользу VR Global Partners в счет погашения кредитных долгов ЮЖД.

При этом это решение касалось исполнения лишь одного из четырех решений, вынесенных против УЗ Верховным судом еще 22 апреля.

Три остальных иска предполагают принудительное взыскание с УЗ суммарно 34 млн долларов и более 300 млн грн.

В целом же отмечалось, что VR Capital является держателем долга УЗ в размере 160 млн долларов, а судебных процессов по этим долгам более 25.

Исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик заявил, что компания прилагает усилия для урегулирования ситуации с арестом своих счетов из-за долгов, а некоторые счета уже разблокированы.

18 мая Хозяйственный суд Киева временно запретил взыскивать с "Укрзализныци" $140 млн долга перед компанией VR Global Partners, LР

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