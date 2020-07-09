Транспорт 1 час назад

"Укрзализныця" снизила грузоперевозки на 9%

Наибольшее проседание было в начале мая 2020 года — до 20%

Грузоперевозки в УЗ. Фото: mintrans.news Грузоперевозки в УЗ. Фото: mintrans.news
Грузоперевозки в УЗ. Фото: mintrans.news

Грузоперевозки "Укрзализныцей" снизились на 9% по сравнению аналогичным периодом 2019 года.

Об этом исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик сообщил в интервью ЦТС.

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По его словам, наибольшее проседание было в начале мая 2020 года — до 20%.

"Сейчас мы вышли на проседание -8-9% к прошлому году. Наибольший грузопоток сейчас — экспорт ЖРС в Китай, внутренняя перевозка щебня на строительство дорог и ожидаемый экспорт зерна", — отметил Юрик.

При этом он добавил, что перевозки всех остальных видов грузов по отношению к прошлому году сократились, особенно это касается цемента, угля и металлов.

Как сообщалось, в марте 2020 года "Укрзализныця" перевезла 26,6 млн тонн грузов, что на 6,6% меньше аналогичного месяца 2019 года. Во внутреннем сообщении было перевезено 12,05 млн т грузов, экспорт составил 9,9 млн т, импорт — 3,3 млн т, транзит — 1,3 млн т. В среднем в марте УЗ грузила ежесуточно 722 тысяч т. С учетом того, что за январь-февраль объем перевезенных грузов составил 47,3 млн т, то за весь первый квартал этот показатель достиг 73,9 млн т.

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1 июля АО "Укрзализныця" ввела в действие новый договор о предоставлении услуг по организации перевозок грузов железнодорожным транспортом.

Напомним, по итогам января-марта 2020 года "Укрзализныця" получила убыток в размере 7 млрд грн.

При этом новому исполняющему обязанности главы АО "Укрзализныця" Ивану Юрику поставили задачу спасти компанию от технического дефолта.

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