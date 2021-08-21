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50 минут назад

В Киеве на неделю перекроют Южный мост

Ограничение движения транспорта связано с проведением ремонтных работ

Фото: Вікіпедія Фото: Вікіпедія
Фото: Вікіпедія

С 21:00 24 августа до 1 октября на Южном мосту частично ограничат движение. Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

По информации коммунальщиков, на мосту начнут замену деформационных швов. На первом этапе основные работы будут проходить под проезжей частью.

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Для ускорения процесс, было решено обновить сразу несколько швов.

Параллельно будут ремонтировать асфальтовое покрытие на мосту и заменят гидроизоляцию. Работы проводить в направлении правого берега. Во время работ движение будет частично ограничено.

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В Киевской горгосадминистрации отмечают, что от киевлян поступает много жалоб на состояние старых деформационных швов на Южном мосту. В частности, водители, которые проезжают этот участок, вынуждены притормаживать.

Ранее сообщалось, что на мосту Патона планируют выполнить масштабные восстановительные работы. В частности, там обустроят велосипедные дорожки в обоих направлениях, а сам мост планируют расширить (сейчас на нем семь полос движения, а будет восемь).

Напомним, Антимонопольный комитет признал три компании причастными к нарушению конкурентного законодательства при их участии в публичных закупках услуг по переносу Русановских и Воскресенских садов на улицу Радистов в микрорайоне Быковня на окраине Киева для освобождения пространства для достройки Подольского мостового перехода через Днепр.

Перед этим мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Подольско-Воскресенский мост все же может быть открыт в 2021 году, а линия метро, которая через него пройдет, — в течение ближайших трех-пяти лет.

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