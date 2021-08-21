В Киеве на неделю перекроют Южный мост

С 21:00 24 августа до 1 октября на Южном мосту частично ограничат движение. Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

По информации коммунальщиков, на мосту начнут замену деформационных швов. На первом этапе основные работы будут проходить под проезжей частью.

Для ускорения процесс, было решено обновить сразу несколько швов.

Параллельно будут ремонтировать асфальтовое покрытие на мосту и заменят гидроизоляцию. Работы проводить в направлении правого берега. Во время работ движение будет частично ограничено.

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В Киевской горгосадминистрации отмечают, что от киевлян поступает много жалоб на состояние старых деформационных швов на Южном мосту. В частности, водители, которые проезжают этот участок, вынуждены притормаживать.

Ранее сообщалось, что на мосту Патона планируют выполнить масштабные восстановительные работы. В частности, там обустроят велосипедные дорожки в обоих направлениях, а сам мост планируют расширить (сейчас на нем семь полос движения, а будет восемь).

Напомним, Антимонопольный комитет признал три компании причастными к нарушению конкурентного законодательства при их участии в публичных закупках услуг по переносу Русановских и Воскресенских садов на улицу Радистов в микрорайоне Быковня на окраине Киева для освобождения пространства для достройки Подольского мостового перехода через Днепр.

Перед этим мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Подольско-Воскресенский мост все же может быть открыт в 2021 году, а линия метро, которая через него пройдет, — в течение ближайших трех-пяти лет.