В США компаниям Коломойского выдали миллионные кредиты из-за коронакризиса

В США пяти американским компаниям, которые принадлежат украинским олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, утвердили кредитование на сумму в $13,3 млн через федеральную программу, направленную на сохранение рабочих мест во время пандемии коронавируса.

Об этом со ссылкой на данные Министерства финансов США сообщает "Радио Свобода".

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Указано, что компании CC Metals & Alloys, Felman Production, Felman Trading Americas, Optima Management Group и Optima 777 были одними из более 600 тысяч американских предприятий, которым одобрили кредит в размере не менее $150 тысяч по специальной федеральной программе (известной в США под названием Paycheck Protection Program).

Согласно данным, 14 апреля компании CC Metals & Alloys утвердили кредит на сумму от $2 млн до $5 млн для поддержки 145 рабочих мест. 1 июля CC Metals & Alloys временно закрылась из-за пандемии коронавируса, говорится в пресс-релизе компании.

Felman Production, производитель сплавов в Вирджинии, получил заем от $1 млн до $2 млн для поддержки почти 100 рабочих мест.

Известно, что украинские магнаты и их американские партнеры Уриэль Лабер и Мардохей Корф инвестировали десятки миллионов долларов в Felman Production с момента приобретения компании после ее банкротства в 2006 году. Через своих адвокатов Корф и Лабер говорят, что их инвестиции помогли возродить приходящие "в упадок" промышленные активы США.

Компании Felman Trading Americas, которую, по данным Министерства юстиции США, основали Корф и Лабер, чтобы скрыть право собственности олигархов, одобрили заем в размере от $350 тысяч до $1 млн.

В свою очередь Optima Management Group, которая руководила коммерческой недвижимостью магнатов в США, одобрили кредит в размере от $150 тысяч до $300 тысяч.

Optima 777, владеющей гостиницей Westin Hotel в Кливленде, утвердили заем в размере между $2 млн и $5 млн на поддержку 240 рабочих мест.

Sage Hospitality Group, менеджер отелей в Денвере, владеет миноритарным пакетом акций в Westin, заявила пресс-секретарь Келли Байорек.

Тем временем в пресс-службе Корфа и Лабера отказались сказать, сколько из принятых займов ($13,3 млн) получили их компании.

Как известно, кредиты с низкими процентами по специальной программе, которую в США знают по аббревиатуре PPP, призваны помочь работникам различных предприятий во время пандемии. Критики говорят, что займы получали некоторые компании с хорошими связями или те, что хорошо финансируются.

Корф нанял некоторых своих родственников, в частности, племянника Менахема Соссонко в Felman Trading.

Корф и Лабер также входят в состав руководящих членов Transenergy USA, автотранспортной компании для энергетической отрасли, базирующейся в Техасе. Компании Transenergy одобрили кредит в рамках PPP в мае на сумму от $350 тысяч до $1 млн для поддержки 200 рабочих мест.

Как сообщалось, 6 августа Министерство юстиции США подало гражданскую жалобу, в которой обвиняет украинских миллиардеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании сотен миллионов долларов из ПриватБанка и использовании неправомерных денег для приобретения активов в США, учитывая заводы по производству стали и сплавов, а также недвижимость.

Согласно данным Минюста, эти украинцы вместе со своими американскими партнерами Уриэлем Лабером и Мардохеем Корфом контролируют компании CC Metals & Alloys, Felman Production, Felman Trading Americas, Optima Management Group, и Optima 777.

По меньшей мере, четырьмя компаниями из списка официально руководят Лабер и Корф из штаб-квартиры в пентхаусе в небоскребе Майами.

4 августа ФБР провело обыски в их офисах в Майами, а также в офисе Optima Management Group в Кливленде, штате Огайо, где они владеют тремя коммерческими зданиями. ФБР никого не обвинило в преступлении, пока идет расследование.

Напомним, Коломойский отвергает обвинения в отмывании денег. Он заявил, что деньги на приобретение различных активов в США он и его партнер получили с продажи украинских металлургических активов российской компании на сумму около $2 млрд. Продажа была завершена в 2008 году.

Лабер и Корф через своего адвоката также отрицают обвинения. Они заявляют, что стали частью политически мотивированной атаки на Боголюбова и Коломойского, отношения которого с бывшим президентом Украины Петром Порошенко начали ухудшаться в 2015 году.

Коломойский уехал из Украины в 2017 году после национализации ПриватБанка и вернулся в Украину в мае 2019 года. Его считали покровителем шоумена Владимира Зеленского на выборах. Но тот, став президентом Украины, публично отмежевался от Коломойского.