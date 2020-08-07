Все инвестиции в США сделаны из собственных денег — Коломойский

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский отрицает обвинения Министерства юстиции США в отмывании денег ПриватБанка.

Об этом он заявил в комментарии LB.ua.

"Все инвестиции в Соединенных Штатах Америки были сделаны из собственных денег, полученных в 2007-2008 годах по договору с компанией "Евраз" и из доходов других бизнесов, которые хранились в ПриватБанке", — заверил Коломойский.

При этом все остальные обвинения Минюста США он категорически отверг.

Известно, что незадолго до кризиса 2008 года "Приват" продал большую часть металлургических активов группе "Евраз" Романа Абрамовича. Базовым для группы Коломойского остался ферросплавный бизнес.

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил изданию факт сотрудничества с Федеральным бюро расследований США.

"Но предмет и содержание встреч раскрыть не могу", — сказал он.

Напомним, 6 августа США обвинили Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка и использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире.

Также Министерство юстиции США требует конфисковать 2 объекта коммерческой недвижимости, которые олигарх приобрел якобы на украденные у ПриватБанка деньги.

США направили на рассмотрение суда две гражданские жалобы о конфискации коммерческих объектов недвижимости в Луисвилле (штат Кентукки) и в Далласе (штат Техас), приобретенных на незаконно присвоенные деньги ПриватБанка в Украине. Речь идет об офисном здании PNC Plaza в Луисвилле и бывшей штаб-квартире компании CompuCom в Далласе. Рыночная стоимость двух объектов составляет $70 млн.

Как сообщалось, в мае 2019 года ПриватБанк подал иск против Коломойского и Боголюбова в суд США.

Основанием для иска в американский суд стал ряд схем, которые имеют признаки мошенничества и, как считает ПриватБанк, были организованы Коломойским и Боголюбовым с целью завладения активами в США стоимостью в сотни миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных ПриватБанком в период, когда он принадлежал ответчикам.

В апреле 2020 года ПриватБанк подал новый иск в кипрские суды, требуя возмещения убытков в размере $5,5 млрд в отношении схем, несущих признаки мошенничества и отмывания денег. После этого иска общая сумма претензий, заявленная ПриватБанком против Коломойского и Боголюбова и связанных с ними лиц и компаний в Англии, на Кипре, в США и Израиле, превысила $10 млрд.

В мае 2020 года в Огайо, где расследуются возможные финансовые преступления Коломойского, созвали большое жюри присяжных. Оно расследует обвинения в отмывании денег, выведенных из ПриватБанка перед национализацией. Якобы деньги собирали в Украине как депозиты населения, а в США на них скупали активы.

Известно, что представители ФБР неоднократно приезжали в Украину. По делу против Коломойского они встречались с генпрокурором Рябошапкой и следователями Национального антикоррупционного бюро.

4 августа ФБР провело серию обысков в офисах Кливлендской компании недвижимости, которую связывают с Коломойским.