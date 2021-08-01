В Украине выросло производство мороженого: названы области-лидеры

В Украине за 5 месяцев 2021 года производство мороженого составило 61,6 тысячи литров, что больше на 3% за аналогичный период 2020 года.

Об этом сообщает пресс-центр Госпродпотребслужбы.

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По данным Ассоциации украинских производителей "Мороженое и замороженные продукты", крупнейшими регионами-производителями мороженого в Украине являются:

- Житомирская область (54,1% от общего объема производства за 5 месяцев 2021 года);

- Харьковская область (18,5%);

- Днепропетровская область (11,2%);

- Львовская область (5,6%);

- Кировоградская область (4,5%).

Указано, что в Украине производится более 900 видов мороженого.

При этом структура ассортимента такова:

- с комбинированным составом — 55,4%;

- пломбир — 22,4%;

- сливочное — 11,3%;

- молочное — 1,8%;

- плодово-ягодное — 9,1%.

Ранее сообщалось, что весной 2021 года закупочные цены на молоко остались на высоких отметках.

Напомним, компания Wonderlab создала растительный заменитель традиционного мороженого на основе конопляного и овсяного молока.

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