Вкусный экспорт: по каким товарам Украина полностью использовала квоты ЕС

В 2016 году Украина полностью использовала беспошлинные квоты по поставкам в Европу 11 группам аграрной продукции. Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАГ).

Аналитики УКАГ отмечают, что использование квот значительно ускорилось, а также — расширился перечень групп товаров. Так, в 2015 году украинские предприниматели выбрали квоты по поставкам в Европу по 8 группам товаров (сахар на 99%), а в 2014 — по 6 группам.

В 2016 Украина полностью закрыла квоты на беспошлинный экспорт в ЕС меда, сахара, круп и муки, солода и пшеничной клейковины, обработанных томатов, виноградного и яблочного сока (на 99,8%), групп зерновых — пшеницу, овес, кукурузу и ячмень (на 99,8%) и основную квоту по мясу птицы.

Скорость выборки квот выросла настолько, что, состоянию на 17 января 2017 года, Украина уже закрыла квоту на беспошлинный экспорт меда, 78% квоты на виноградный и яблочный соки, 66% — на сахар, 59% — на пшеницу и 25% — на мясо

Поскольку соглашение о свободной торговле двустороннее, европейские компании также могут экспортировать в Украину свою продукцию в пределах квот. В 2016 году европейцы полностью выбрала квоты на беспошлинный экспорт мяса птицы и ее полуфабрикатов; сахара — 68,4% квоты; свинины — 26,4%; превысили квоту на поставки мяса птицы на 0,23% и свинины — на 0,11%.

Украинский экспорт отличается "склонностью к сладкому": в 2016 году увеличились поставки в Европу глюкозы и сиропа — с 6,1% квоты (2015 год) до 58,7% квоты (2016), а также традицонным вниманием к меду.

Отлично пошел на экспорт ячмень — выборка квоты выросла до 99,8% в 2016 году, а поставками солода и пшеничной клейковины украинцы полностью выбрали квоты. Поставки мяса птицы выросли, однако полностью закрыть квоты не удалось — в 2016 году использовали всего 43% квоты. Аналогичная ситуация с поставками отрубей 42,8% квоты и крахмала — 18,8%.

В 2016 году Украине расширили перечень товаров на беспошлинные поставки в Европу — за счет обработанной продукции из молочных сливок (использовано 24,4% квоты) и обработанной продукции из зерновых (2,7% квоты) и грибов (0,1%).

Благодаря этому украинские производители экспортировали в Европу сухое молоко (30% квоты) и масло (46% квоты).

Доля поставок европейских аграриев в Украину выросла в ответ.

В 2014 году доля стран ЕС в аграрном экспорте Украины составляла 28,5%, в 2015 году — 27,7%. Если сравнивать экспорт за январь-октябрь 2015 года и аналогичный период 2016 года, то доля аграрного экспорта из Европы увеличилась с 25,9% до 27,3%.

Напомним, что на 1 января 2017 года право экспорта на рынки Европейского Союза имеют 277 украинских предприятий, из них 97 — предприятия, производящие пищевую продукцию, остальные — продукцию неживотного происхождения.

Зона свободной торговли между Украиной и ЕС в двустороннем порядке начала действовать с 1 января 2016 года. Но экономическая часть соглашения действует с апреля 2014 года.