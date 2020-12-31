Власти Украины дали разрешение на слияние автопроизводителей Peugeot и Fiat

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение на присоединение компании Peugeot S.A. (PSA) к компании Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA).

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Указано, что эта концентрация является транснациональным соглашением, которое рассматривали одновременно в 21 юрисдикции: Евросоюзе, США, Китае, Японии, Индии, Южной Корее, Южной Африке, Египте, Марокко, Израиле, Швейцарии, Бразилии, Чили, Мексике, Аргентине, России, Сербии, Тунисе, Македонии, Албании и Турции.

Оценивая последствия концентрации на товарных рынках Украины, Комитет исходил из национальных особенностей функционирования задействованных товарных рынков и сосредоточил особое внимание на определении их товарных границ.

Учитывая, что группа PSA на территории Украины представлена ​​автомобилями марок Peugeot, Citroën, DS, Opel, а группа FCA — марками Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Abarth, Chrysler, Jeep и Dodge, задействованными товарными рынками в рамках указанной концентрации являются общегосударственные рынки оптовой торговли новыми автомобилями в сегментах:

A — микроавтомобили, легковые автомобили;

C — автомобили среднего класса;

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D — большие автомобили;

M — микровэны, компактвэны и минивэны;

J — практические спортивные автомобили (включая внедорожники);

Легкие коммерческие транспортные средства (ЛКТЗ) (0-3,5 тонн и 3,5-6 тонн);

SUV, или как их принято называть "паркетники", классов SUV-B, SUV-C.

По результатам анализа информации, полученной в ходе исследования, АМКУ, в частности, было установлено следующее. Рынок автомобилей сегмента "А" в Украине является непопулярным, и спрос на такие автомобили из года в год падает. Вместе с тем группа PSA уже приняла решение о выходе из сегмента А, и прогнозная совокупная доля участников концентрации на рынке новых автомобилей в ближайшие 3 года будет ниже 35%.

Тем временем рост спроса на автомобили сегмента ЛКТЗ в Украине приводит к росту объема соответствующего рынка. На рынке присутствует продукция 22 автопроизводителей, которые конкурируют между собой.

Также, по данным комитета, наблюдается уменьшение совокупной доли участников концентрации.

"Доли конкурентов участников концентрации на рынке автомобилей сегмента "М" значительно меньше совокупной доли Группы PSA и Группы FCA. Вместе с тем участники концентрации не планируют выпускать новые транспортные средства в сегменте "М" в ближайшие годы, а группа FCA вообще прекратит после 2023 года поставки автомобилей этого сегмента в Украину. Однако, несмотря на такие планы участников концентрации, совокупная доля группы PSA и FCA на соответствующем рынке до 2023 года будет оставаться значительной", — говорится в сообщении.

К тому же, АМКУ установил, что заявленная концентрация не приводит к монополизации и существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, кроме рынка оптовой торговли автомобилями в сегменте "М".

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"Учитывая указанное, а также то, что обязательства, предложенные участниками концентрации, в целом не противоречат интересам участников рынка оптовой и розничной торговли автомобилями, Комитет предоставил разрешение на заявленные действия и наложил обязательства, которыми обусловлено осуществление концентрации на рынке оптовой торговли автомобилями сегмента "М" в Украине", — резюмировали в АМКУ.

Как сообщалось, на заводе группы FCA в польском городе Тыхы со второй половины 2022 года будут производить электромобили и гибриды марок Jeep, Fiat и Alfa Romeo. Для этого планируется ввод в действие новых производственных линий, что позволит привлечь более $200 млн инвестиций на автозавод и создать новые рабочие места.

Напомним, в ноябре продажи новых авто в Украине рухнули на 17%.