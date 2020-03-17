Во время карантина количество онлайн-заказов на площадке Zakaz.ua возросло на 80%

После того, как Кабинет министров 11 марта ввел по всей Украине карантин, количество онлайн-заказов через сайт и приложение Zakaz.ua выросло на 80%.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации Ритейлеров Украины (АРУ).

В организации отмечают, что в первые дни сборщики заказов фиксировали нехватку товаров на полках магазинов.

Сервис сотрудничает с гипермаркетами Metro, Novus, "Ашан", "Фуршет", "МегаМаркет" и "Таврия" в восьми городах Украины. Впоследствии ритейлеры сумели быстро среагировать на увеличение спроса и обеспечили наличие самых популярных продуктов на полках в кратчайшие сроки.

Чаще всего покупатели в этот период заказывали туалетную бумагу, бумажные полотенца, антисептики, воду, крупы и молочные продукты, масло, соль.

Украинцы тщательно выбирали все необходимое, поэтому время пребывания на платформах вырос на 2 минуты — с 3 минут 17 секунд до 5 минут 19 секунд.

"Мы продолжаем получать большое количество заказов и прилагаем все усилия, чтобы каждый клиент остался доволен нашей работой. Из-за роста популярности любых онлайн-сервисов, сейчас мы имеем слоты доставки на ближайшие 2-5 дней, в зависимости от сети", — комментирует коммерческий директор Zakaz.ua Евгений Нетреба.

Напомним, 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

С 17 марта 2020 года киевская власть усиливает ограничительные меры, чтобы обезопасить жителей и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса в Киеве и Украине.

Кроме того, с 15 марта 2020 года Украина на 2 недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса, а с 17 марта 2020 года Украина закрыла пассажирское авиасообщение.