Потребрынки 6 минут назад

Во время карантина количество онлайн-заказов на площадке Zakaz.ua возросло на 80%

Чаще всего покупатели в этот период заказывали туалетную бумагу, бумажные полотенца, антисептики, воду, крупы и молочные продукты, масло, соль

Во время карантина количество онлайн-заказов на площадке Zakaz.ua возросло на 80% Во время карантина количество онлайн-заказов на площадке Zakaz.ua возросло на 80%
Фото: АРУ

После того, как Кабинет министров 11 марта ввел по всей Украине карантин, количество онлайн-заказов через сайт и приложение Zakaz.ua выросло на 80%.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации Ритейлеров Украины (АРУ).

В организации отмечают, что в первые дни сборщики заказов фиксировали нехватку товаров на полках магазинов.

Кратко и по делу в Telegram

Сервис сотрудничает с гипермаркетами Metro, Novus, "Ашан", "Фуршет", "МегаМаркет" и "Таврия" в восьми городах Украины. Впоследствии ритейлеры сумели быстро среагировать на увеличение спроса и обеспечили наличие самых популярных продуктов на полках в кратчайшие сроки.

Чаще всего покупатели в этот период заказывали туалетную бумагу, бумажные полотенца, антисептики, воду, крупы и молочные продукты, масло, соль.

Читайте также:
Как изменился ритейл за 2019 год: чат-боты, e-commerce и новые лидеры рынка

Украинцы тщательно выбирали все необходимое, поэтому время пребывания на платформах вырос на 2 минуты — с 3 минут 17 секунд до 5 минут 19 секунд.

"Мы продолжаем получать большое количество заказов и прилагаем все усилия, чтобы каждый клиент остался доволен нашей работой. Из-за роста популярности любых онлайн-сервисов, сейчас мы имеем слоты доставки на ближайшие 2-5 дней, в зависимости от сети", — комментирует коммерческий директор Zakaz.ua Евгений Нетреба.

Напомним, 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

С 17 марта 2020 года киевская власть усиливает ограничительные меры, чтобы обезопасить жителей и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса в Киеве и Украине.

Кроме того, с 15 марта 2020 года Украина на 2 недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса, а с 17 марта 2020 года Украина закрыла пассажирское авиасообщение.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Нардепы ввели налоговые каникулы для бизнеса
Нардепы ввели налоговые каникулы для бизнеса
Кабмин готов ввести в Украине чрезвычайное положение — Шмыгаль
Кабмин готов ввести в Украине чрезвычайное положение — Шмыгаль
"Альфа-Банк" закрывает отделения и прекращает продажу валюты
"Альфа-Банк" закрывает отделения и прекращает продажу валюты
Загрузка...
Новое видео
Как с нуля начать туристический бизнес?

Новости дня

  1. "Альфа-Банк" закрывает отделения и прекращает продажу валюты

  2. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  3. "Слуги народа" требуют уволить Сивохо из СНБО

  4. Эпидемия коронавируса: Кличко вводит в Киеве максимальный карантин

  5. Тесты на коронавирус: сколько стоят и почему проверку не нужно проходить всем подряд

Загрузка...