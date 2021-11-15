Транспорт 1 час назад

Wizz Air заказала у Airbus более сотни лайнеров на авиашоу в Дубае

Сделка включает 75 авиалайнеров увеличенной вместимости A321neo и 27 самолетов A321XLR, которые могут совершать полеты на дальние расстояния

Фото: Facebook/Wizz Air Фото: Facebook/Wizz Air
Фото: Facebook/Wizz Air

14 ноября венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air на авиашоу в Дубае разместила заказ на поставку 102 новых самолетов Airbus с узким фюзеляжем, сообщает Avianews.

Как заявил глава лоукостера Йожеф Варади, авиакомпания подписала соглашение с Airbus на очень привлекательных условиях, несмотря на повышенный спрос на эту модель самолета.

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По информации издания, сделка включает 75 авиалайнеров увеличенной вместимости A321neo и 27 самолетов A321XLR, которые могут совершать полеты на дальние расстояния.

В том случае, если соглашение одобрят акционеры авиакомпании, поставка состоится между 2025 и 2027 годами. В случае необходимости Wizz Air может увеличить число полученных в этот период самолетов на 19 A321neo.

В Avianews отмечают, что эта сделка также предусматривает опцион — временное бронирование прав на покупку еще 75 A321neo с поставкой в 2028- 2029 годах.

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При этом окончательное решение о заказе этой партии самолетов Wizz Air должен принять до конца 2022 года.

Изначально Wizz Air начал полеты в 2004 году на 180-местных самолетах Airbus A320. В последние годы лоукостер начал использовать более вместительные авиалайнеры A321 и A321neo на 230 и 239 мест соответственно.

В издании отмечают, что это уже отображается на рейсах в Украину, так как Wizz Air начал все чаще использовать A321 для полетов в украинские аэропорты.

В ближайшие месяцы лоукостер намерен разместить в стране сразу шесть A321 — два в аэропорту Львов и четыре в аэропорту "Киев" ("Жуляны").

Ранее сообщалось, что авиакомпания Wizz Air заявила об открытии с 29 марта 2022 года прямого рейса из аэропорта "Жуляны" на литовский морской курорт Паланга, который расположен на берегу Балтийского моря.

Напомним, 12 октября Украина и Европейский Союз подписали соглашение об общем авиационном пространстве

Ранее Совет ЕС дал согласие на подписание такого соглашения как с Украиной, так и еще с тремя странами — Арменией, Тунисом и Катаром.

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