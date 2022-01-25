Холдинг D.Solutions, который работает под брендом YASNO, возглавил Сергей Коваленко

В D.Solutions новый генеральный директор — холдинг возглавил Сергей Коваленко. Он сменил Абдуллу Кёксала, который после завершения контракта в Украине вернется в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба YASNO.

Главными задачами нового руководителя будут обеспечение операционной и финансовой эффективности и реализация стратегии D.Solutions.

"Моей миссией в D.Solutions было провести бизнес через этап трансформации рынка электроэнергии, в частности, разделение бывших облэнерго на операторов системы распределения и поставщиков. В рамках этого процесса вместе с командой нам удалось переформатировать работу, повысить уровень клиентского сервиса, расширить портфолио энергетических и "зеленых" продуктов и объединить их под брендом YASNO. Как результат: входящие в D.Solutions компании по поставке электроэнергии по оценке независимых экспертов лидируют в отрасли", — прокомментировал свою работу Абдулла Кёксал, возглавлявший D.Solutions с момента создания.

У Сергея Коваленко 20-летний опыт управления ритейл-компаниями, банковскими и промышленными предприятиями в Украине и Казахстане. В частности, он был директором по развитию "Новой почты", председателем наблюдательного совета "Post Express" и председателем правления "ATF Bank" (Казахстан).

"Для меня честь возглавить команду, которая создала уникальное для Украины предложение на энергетическом рынке. Вместе мы продолжим развивать бизнес в соответствии с трендами на декарбонизацию, диджитализацию, инклюзивность и другими глобальными тенденциями", — заявил новый генеральный директор D.Solutions.

"В соответствии с новой стратегией 2030 ДТЭК трансформируется в более экологичный, эффективный и технологический бизнес. В случае с D.Solutions добавляется еще и акцент на клиентоцентричность как основу предоставления качественных услуг потребителям. Перед генеральным директором D.Solutions Сергеем Коваленко стоит задача укрепить лидерские позиции компании на конкурентном рынке, продолжить активное усовершенствование и развитие цифровых сервисов и разнообразных услуг для клиентов, в том числе в сфере энергоэффективности и рационального использования ресурсов", – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

YASNO – бренд, под которым работает группа компаний по поставке электроэнергии, газа, решений по энергоэффективности и для электромобилей, которые предоставляют услуги для 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и других областях Украины.

Напомним, компания ДТЭК договорилась о четырех дополнительных суднах класса "Панамакс" с углем. Доставка из США должна произойти в феврале-марте. Компания "ДТЭК Энерго" договорилась также с Польшей, с которой подписано два соглашения на 340 тысяч тонн энергетического угля.