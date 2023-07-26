Як національна мережа металопрокату “Вартіс” адаптувала свою роботу та продовжила курс на розвиток

Триває другий рік повномасштабної війни, український бізнес продовжує адаптуватися до нових реалій та, навіть, масштабуватися. Національна мережа металопрокату “Вартіс” сьогодні продовжує зростати, вдосконалювати свої виробничі потужності та постачати металопрокат від провідних виробників України та з-за кордону. Чи є попит на металопрокат сьогодні та яким він є? Які регіони сьогодні найбільше потребують металопрокату та з чим це пов'язано, – ми запитали у комерційного директора Національної мережі “Вартіс” Сергія Коваленка

З початку війни «Вартіс» продовжував активно працювати та навіть відновив пошкоджені металоцентри на Київщині. Яким був ваш кризовий менеджмент? Які першочергові заходи були вжиті після 24 лютого?

— Наш підхід до кризового менеджменту полягав у швидкій реакції та гнучкості. Він включав в себе чітко спланований план дій менеджменту, що дозволив покроково координувати всі процеси. Завдяки цьому нам вдалося втриматися на плаву та запустити роботу філій на деокупованих територіях. Також план включав розробку нової стратегії розвитку, якої ми зараз успішно дотримуємося.

Першим кроком, який було здійснено, стала перебудова логістичних ланцюгів. Ми розпочали переміщення товарів між складами залізничним транспортом, що дозволило забезпечити стабільне постачання нашої продукції. У квітні 2022 року також змінили принцип наповнення складів.

Другим важливим кроком стало налагодження роботи працівників через віддалений доступ, оскільки частина персоналу перебувала за кордоном та у Західних регіонах. Це дозволило забезпечити безперебійну роботу та ефективне спілкування всередині команди, незважаючи на географічні обмеження.

Після звільнення Київщини, ми продовжили повноцінно займатися торговою діяльністю та забезпечуючи задоволення потреб наших клієнтів.

Як змінилася стратегія компанії Вартіс на 2023 рік?

— Свою стратегічну задачу ми вбачаємо в розширенні торговельної мережі, аби стати ближчими до клієнтів. Окрім того, зробили акцент на технологічності. Це дозволяє забезпечити швидкий сервіс та якісно кращий рівень обслуговування.

Чи адаптувалася компанія до непередбачуваних подій сьогодні? Які процеси вдалося налагодити за останній рік?

— За минулий рік ми пережили досить багато непередбачуваних подій, сьогодні з впевненістю можемо сказати, що готові до будь яких форс-мажорів.

Вдалося налагодити основні процеси бізнесу, що впливають на ефективність діяльності компанії. Зокрема, ми забезпечили основні бази генераторами, це дозволило бути незалежними під час блекаутів. Також налагодили роботу великих логістичних хабів у містах Дніпро, Вишневе та Львів, через які відбувається наповнення менших складів.

Окрім того, завдяки оперативному формуванню складних замовлень з великою кількістю номенклатурних позицій, виконуємо запити будь якої складності, забезпечуючи своїх клієнтів надійними та оперативними поставками.

Починаючи з лютого 2023 року ми запустили на повну потужність метизне виробництво на заводі «Метиз», яке знаходиться в місті Кам’янське. Це дало змогу значно збільшити виробництво та обсяги продажу метизної продукції, а саме дроту, цвяхів та ланцюгів, а також знову вийти на експортні ринки.

Якщо порівнювати аналогічний період минулого року, як змінився попит на металопрокат в Україні?

— На початку 2023 року ми прогнозували зростання споживання приблизно на 10-15%. Така тенденція зберігається.

Попит на металопрокат збільшувався по мірі того, якими були успіхи на фронті. Після звільнення Київщини, Чернігівщини, Сумщини, а згодом Харківщини та міста Херсону ми спостерігали значне зростання попиту на металопрокат в цих регіонах. Окрім того, ситуація стабілізувалася з березня 2023 року, коли повноцінно запрацювали всі підприємства завдяки відновленню безперебійного постачання електроенергії. Ще один фактор - відновлення роботи та запуск виробничих потужностей релокованих підприємств зі Сходу в Західні регіони. Ще одним позитивним фактором відновлення попиту стала Програма будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури.

Однак, якщо порівнювати показники попиту в 2023 році з довоєнним періодом, то спостерігається зниження на рівні близько 30-35%.

Чи достатньо українського металопрокату для внутрішнього споживання?

— Обсягів українського металопрокату достатньо для внутрішнього ринку. Проте через знищення Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча з'явилися певні позиції, які більше не виробляються в Україні. Йдеться про листи, двотаврову балку і рельси. Листи і балки використовуються при будівництві металоконструкцій як для будівельної так і для промислової галузі, а рельси – для залізничного транспорту, трамвайних ліній та для метро. Сьогодні вони імпортуються в Україну з Європи та Туреччини.

Який металопрокат користується найбільшим попитом в різних регіонах України. Інфографіка

Сьогодні ваші металоцентри працюють у Харкові, Сумах, Кривому Розі, які періодично обстрілюють окупанти. Як там відбувається робота?

— Перш за все співробітники дотримуються всіх заходів безпеки, що необхідні під час бойових дій. При активних обстрілах та загостренні ситуації, на певний період може спостерігатися зниження попиту і склади можуть тимчасово не працювати протягом кількох днів. Але, як тільки настає тиша, попит відновлюється і склади працюють в штатному режимі.

Чи відчули ви наслідки для галузі через катастрофу на Каховській ГЕС?

— Через події на Каховській ГЕС завод “АрселорМіттал Кривий Ріг” призупинив своє виробництво на два тижні. Ми не відчули наслідків, адже мали запаси продукції на складах. Питання Каховської ГЕС потребує комплексного вирішення, аби забезпечити стабільну подачу водопостачання на підприємство.

Чи використовують металопрокат “Вартіс” для воєнних потреб?

— Наш металопрокат використовувався з першого дня війни у воєнних цілях в усіх регіонах, де присутні філії “Вартіс”. На безоплатній основі ми надавали металопрокат військовим та ТРО для створення протитанкових їжаків, блокпостів, укріплень та різного роду перепон. Це були швелера, двотаврові балки і кутики великих розмірів від 100 мм і більше. Щодо попиту на металопрокат для воєнних потреб, маємо запити для створення укріплених районів та вогневих точок у Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. Проте я б не назвав долю таких запитів значною.

Що для вас є перемога? Якою ви бачите галузь після війни?

— Для мене, перемога означає досягнення нашими військами кордонів 1991 року. Ще свідченнями перемоги в Україні стане відновлення авіасполучення, відкриття морських портів, початок активної відбудови країни і, звичайно, притягнення країни-агресора до відповідальності. Без сумніву, після перемоги відбудуться зміни в споживанні металопрокату завдяки відновленню країни. Перш за все, це стосується відновлення житлового фонду та інфраструктури, будівництва та відновлення підприємств, які були повністю або частково зруйновані. Ще одним важливим масштабним проектом стане відбудова Каховської ГЕС, про який керівництво держави неодноразово заявляло. Його реалізація сприятиме значному збільшенню споживання металопрокату. Такі проекти впливатимуть на ринок споживання металопрокату в цілому, збільшуючи його обсяги у розмірі кількох разів.